Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के साथ जमकर फ्लर्ट करेगा मिहिर, नॉयना के सीने पर लोटेंगे सांप

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में शुरू होगा रोमांस का मौसम सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय मिहिर अपने घाव भरने में जुटा हुआ है. हादसे के बाद से ही तुलसी मिहिर के आगे पीछे घूम रही है. ये बात नॉयना को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, ऋतिक रणविजय के साथ मिलकर ऋतिक की हालत खराब कर देता है. ये बात जानकर तुलसी अंगद को चांटा जड़ देती है. अंगद दावा करता है कि ऋतिक ने मिहिर को तबाह कर दिया. दूसरी तरफ बापजी की पोती को पता चल जाता है कि तुलसी और मिहिर अब साथ नहीं हैं. सच जानने के बाद भी वो बापजी को सच नहीं बताती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.

2/8





तुलसी के साथ फ्लर्ट करेगा मिहिर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, घर में तुलसी को अकेले देखकर मिहिर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देगा. मिहिर दावा करेगा कि वो तुलसी के साथ समय बिताना चाहता है.

3/8





तुलसी के साथ डेट पर जाएगा मिहिर मिहिर तुलसी को अपने साथ पर डेट चलने के लिए कहने वाला है. मिहिर तुलसी के लिए खास टेबल बुक करवाने वाला है. हालांकि तुलसी इस बार मिहिर और उसकी बातों को नजरअंदाज करने वाली है.

Advertisement

4/8





नॉयना को लगने वाली है मिर्ची नॉयना जानने की कोशिश करेगी कि मिहिर ने किसके लिए टेबल बुक की है. नॉयना ये बात जानकर भड़क जाएगी कि ये टेबल उसके लिए नहीं है. ऐसे में नॉयना मिहिर की डेट खराब करने की कोशिश करने की कोशिश करने वाली है.

5/8





मिहिर के सामने आएगा रणविजय का सच घर पर मिहिर को एक घड़ी मिलने वाली है. ये घड़ी उस जगह से मिलेगी जहां पर मिहिर और तुलसी के साथ हादसा हुआ था. ये घड़ी हाथ लगते ही मिहिर गुनेहगार का पता लगाने निकल जाएगा.

6/8





बापजी की पोती पर प्यार लुटाएगी तुलसी सच सामने आने के बाद भी बापजी की पोती तुलसी के घर में चुनने वाली है, ऐसे में तुलसी भी बापजी की पोती पर प्यार लुटाने वाली है. दूसरी तरफ ऋतिक फिर से मुन्नी से मिलने पहुंच जाएगा.

Advertisement

7/8





ऋतिक का जीना हराम करेगा अंगद रणविजय के कहने में आकर अंगद ऋतिक का जीना हराम करने वाला है. जल्द ही ऑफिस में अंगद दादागिरी दिखाना शुरू कर देगा. अंगद की इन हरकतों की वजह से मिहिर का बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा.

8/8



