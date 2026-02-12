Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के साथ जमकर फ्लर्ट करेगा मिहिर, नॉयना के सीने पर लोटेंगे सांप

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में शुरू होगा रोमांस का मौसम
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय मिहिर अपने घाव भरने में जुटा हुआ है. हादसे के बाद से ही तुलसी मिहिर के आगे पीछे घूम रही है. ये बात नॉयना को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, ऋतिक रणविजय के साथ मिलकर ऋतिक की हालत खराब कर देता है. ये बात जानकर तुलसी अंगद को चांटा जड़ देती है. अंगद दावा करता है कि ऋतिक ने मिहिर को तबाह कर दिया. दूसरी तरफ बापजी की पोती को पता चल जाता है कि तुलसी और मिहिर अब साथ नहीं हैं. सच जानने के बाद भी वो बापजी को सच नहीं बताती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.