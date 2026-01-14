Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी और मिहिर की बुढ़ापे में दोबारा शादी करवाएंगे बापजी, नॉयना के सीने पर लोटेंगे सांप

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचेगा बवाल सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी के आते ही मिहिर के तेवर बदल गए हैं. मिहिर अब जमाने के सामने नॉयना को सबक सिखाने में लगा हुआ है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा बापजी तुलसी से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं. वहीं मिहिर तुलसी के सीमने मीठी मीठी बातें करता है. वहीं अकेले में मिहिर नॉयना को जलील करता है. मिहिर को लगने लगा है कि अगर ऐसे ही तुलसी उसके साथ रही तो वो जल्द ही सारी मुसीबतों से बाहर आ जाएगा. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बवंडर आने वाला है.

2/8





बापजी के सामने खुलेगा बड़ा राज सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बापजी को पता चलेगा कि मिहिर और तुलसी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. ये बात जानकर बापजी को सदमा लग जाएगा.

3/8





नॉयना को लगेगी जोरदार मिर्ची बापजी के घर में नॉयना बहुत परेशान होने वाली है. आसपास के लोग नॉयना को खूब जलील करने वाले हैं. वहीं मिहिर भी नॉयना को बार बार उसकी औकात दिखाने वाला है.

Advertisement

4/8





तुलसी और मिहिर को मिलने वाला है सरप्राइज बापजी मिहिर और तुलसी को पास लाने की कसम खाने वाले हैं. ऐसे में बापजी मिहिर और तुलसी की दोबारा शादी करने का ऐलान कर देंगे. ये बात सुनकर तुलसी चौंक जाएगी.

5/8





तुलसी की होने वाली है फिर से शादी बापजी के आगे तुलसी कुछ नहीं बोल पाएगी. ऐसे में मिहिर और तुलसी को एक दूसरे के साथ फिर से शादी करनी पड़ जाएगी. मिहिर और तुलसी की शादी नॉयना की नजरों के सामने होने वाली है.

6/8





तुलसी के तलाक पर फिरेगा पानी मिहिर और तुलसी की शादी होते ही नॉयना के सारे प्लान पर पानी फिरने वाला है. नॉयना को यकीन ही नहीं होगा कि मिहिर उसके हाथ से निकल गया है. ऐसे में नॉयना बुरी तरह से बौखला जाएगी.

Advertisement

7/8





जश्न मनाने वाला है मिहिर मिहिर, तुलसी से शादी होते ही जश्व मनाने वाला है. बापजी के घर से मिहिर और तुलसी सीधा शांति निकेतन जाने वाले हैं. इस दौरान मिहिर ये बात भूल जाएगा कि तुलसी अब भी कुछ नहीं भूली है.

8/8



