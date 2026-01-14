Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी और मिहिर की बुढ़ापे में दोबारा शादी करवाएंगे बापजी, नॉयना के सीने पर लोटेंगे सांप

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचेगा बवाल
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी के आते ही मिहिर के तेवर बदल गए हैं. मिहिर अब जमाने के सामने नॉयना को सबक सिखाने में लगा हुआ है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा बापजी तुलसी से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं. वहीं मिहिर तुलसी के सीमने मीठी मीठी बातें करता है. वहीं अकेले में मिहिर नॉयना को जलील करता है. मिहिर को लगने लगा है कि अगर ऐसे ही तुलसी उसके साथ रही तो वो जल्द ही सारी मुसीबतों से बाहर आ जाएगा. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बवंडर आने वाला है.