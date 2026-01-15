Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के पैरों में पड़ेगी परी, होगी रणविजय के अत्याचारों की शिकार

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में पूरा विरानी परिवार बापजी के घर में चल रही शादी में धमाल मचा रहा है. न चाहते हुए भी तुलसी को मिहिर के साथ रहना पड़ रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, शाद की रस्मों में नॉयना मिहिर के नाम की मेहंदी अपने हाथ पर लगाती है, वहीं तुलसी के हाथ पर भी मेहंदी वाली मिहिर का नाम लिख देती है. नॉयना तुलसी को चिढ़ाने की कोशिश करती है. ऐसे में मिहिर तुलसी के सामने नॉयना को जलील करता है. वहीं तुलसी मिहिर से दूरी बना लेती है. मिहिर बार बार तुलसी के आगे पीछे नाचने की कोशिश करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

बापजी के घर में छाएगा जश्न का माहौल सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बापजी के घर में चल रही इस शादी में तुलसी धमाल मचाने वाली है. तुलसी और उसका परिवार हर रस्म में हिस्सा लेने वाला है.

नॉयना का होगा दिमाग खराब मिहिर और तुलसी को साथ देखकर नॉयना का दिमाग खराब होने वाला है. नॉयना सबके सामने मिहिर पर हक जताने वाली है. हालांकि ऐसा करके नॉयना खुद को मिहिर से और भी ज्यादा दूर कर लेगी.

हार मानने से इनकार करेगी नॉयना मिहिर और तुलसी को एक दूसरे से दूर करने के लिए नॉयना एक और चाल चलने वाली है. हालांकि इस बार तुलसी को नॉयना के किसी प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

मिहिर के साथ अपने घर लौटेगी तुलसी बापजी की वजह से तुलसी को मिहिर के साथ शांति निकेतन वापस आना पड़ जाएगा. न चाहते हुए भी तुलसी शांति निकेतन में रहने वाली है. ये बात जानकर मिहिर खुश हो जाएगा.

तुलसी के सामने आएगा बड़ा राज तुलसी को जल्द ही पता चलेगा कि परी उसके पति से बहुत परेशान है. परी अपनी मां को बताएगी कि रणविजय उसके साथ खूब मारपीट करता है. पर के शरीर पर चोट के निशान देखकर तुलसी घबरा जाएगी.

परी की मदद करेगी तुलसी तुलसी फैसला करेगी कि वो परी की मदद करके की दम लेगी. पहले तो तुलसी परी को अपने आसपास रहने को कहेगी. जिसके बाद तुलसी रणविजय को एक्सोज करने का प्लान बनाएगी.

