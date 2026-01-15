Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के पैरों में पड़ेगी परी, होगी रणविजय के अत्याचारों की शिकार

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आएगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में पूरा विरानी परिवार बापजी के घर में चल रही शादी में धमाल मचा रहा है. न चाहते हुए भी तुलसी को मिहिर के साथ रहना पड़ रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, शाद की रस्मों में नॉयना मिहिर के नाम की मेहंदी अपने हाथ पर लगाती है, वहीं तुलसी के हाथ पर भी मेहंदी वाली मिहिर का नाम लिख देती है. नॉयना तुलसी को चिढ़ाने की कोशिश करती है. ऐसे में मिहिर तुलसी के सामने नॉयना को जलील करता है. वहीं तुलसी मिहिर से दूरी बना लेती है. मिहिर बार बार तुलसी के आगे पीछे नाचने की कोशिश करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.