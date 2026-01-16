Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मौका मिलते ही नॉयना को आंख दिखाएगी तुलसी, अब किसकी आने वाली है शामत

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, बापजी की बहन नॉयना की बातें सुन लेती है, उसे पता चल जाता है कि तुलसी और मिहिर का तलाक होने वाला है. ये बात जानते ही वो हंगामा मचा देती है. सबके सामने नॉयना झूठ बोलती है. इसी बीच बुआ अपनी साड़ी को लेकर लड़ना शुरू कर देती है. बुआ को शांत करने के लिए तुलसी अपनी नई साड़ी उनको दे देती है. जिसके बाद परिवार के लोग तुलसी की खूब तारीफ करते हैं. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है.

बापजी के घर में भड़केगी तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, बापजी जैसे ही मिहिर से माफी मांगेंगे वैसे ही तुलसी का बहुत बुरा लगेगा. बापजी की वजह से तुलसी नॉयना पर भड़कने वाली है.

नॉयना को खूब जलील करेगी तुलसी मौका मिलते ही तुलसी नॉयना को खूब जलील करने वाली है. तुलसी नॉयना को याद दिलाएगी कि मिहिर उसका पति नहीं है और न वो उसे हासिल कर पाएगी.

नॉयना को इग्नोर करेगा मिहिर तुलसी से पंगा लेने के बाद नॉयना को एक बार फिर से सदमा लगने वाला है. नॉयना मिहिर से बात करे जाएगी. सबके सामने मिहिर एक बार फिर से नॉयना को नजरअंदाज करने वाला है.

तुलसी से मिलने जाएगी परी जैसे ही तुलसी शांति निकेतन वापस आएगी वैसे ही तुलसी परी से मिलने वाली है. अपनी मां को देखकर परी खूब आंसू बहाने वाली है. परी तुलसी को बताएगी कि रणविजय ने उसकी क्या हालत कर दी है.

तुलसी को अपनी कहानी सुनाएगी परी आते ही परी रणविजय के बारे में तुलसी को बताएगी. तुलसी कहेगी कि सालों पहले ही उसने परी को रणविजय से बचकर रहने की सलाह दी थी. हालांकि उस समय परी ने तुलसी की कोई बात नहीं सुनी.

तुलसी के सामने आएगा बड़ा सच परीके शरीर पर पड़े दाग देखकर तुलसी समझ जाएगी कि परी के साथ रणविजय गलत कर रहा है. परी की हालत देखकर तुलसी की खून खौलने वाला है. वो रणविजय को सबक सिखाने के बारे में सोचेगी.

