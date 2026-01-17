Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के खून की प्यासी बनेगी नॉयना, देने वाली है एक और नया चैलेंज

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में शुरू होने वाला है नया ड्रामा
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी की वापसी होते ही मिहिर की जिंदगी बदलने लगी है. समय के साथ अब सब ठीक होने लगा है. तुलसी ने आते ही मिहिर के घर को बिकने से बचा लिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी बापजी से कर्जा उतारने के लिए मोहलत मांगती है. ऐसे में बापजी अपनी पोती की शादी विरानी खानदान में करने के लिए कहते हैं. नॉयना की चालाकी की वजह से बापजी की पोती का रिश्ता तय हो जाता है. दूसरी तरफ मिहिर एक बार फिर से नॉयना को खरीखोटी सुनाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.