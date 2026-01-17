Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के खून की प्यासी बनेगी नॉयना, देने वाली है एक और नया चैलेंज

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में शुरू होने वाला है नया ड्रामा सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी की वापसी होते ही मिहिर की जिंदगी बदलने लगी है. समय के साथ अब सब ठीक होने लगा है. तुलसी ने आते ही मिहिर के घर को बिकने से बचा लिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी बापजी से कर्जा उतारने के लिए मोहलत मांगती है. ऐसे में बापजी अपनी पोती की शादी विरानी खानदान में करने के लिए कहते हैं. नॉयना की चालाकी की वजह से बापजी की पोती का रिश्ता तय हो जाता है. दूसरी तरफ मिहिर एक बार फिर से नॉयना को खरीखोटी सुनाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

तुलसी के आगे हाथ पैर जोड़ेगी परी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शांति निकेतन आते ही परी तुलसी को अपनी हालत के बारे में बताने वाली है. तुलसी जान जाएगी कि परी घरेलू हिंसा की शिकार है.

अपने बिजनेस को बढ़ाने का फैसला करेगी तुलसी शांति निकेतन आते ही तुलसी अपने बिजनेस को बढ़ाने का फैसला करेगी ताकि 3 महीनों में बापजी का कर्जा उतार सके. ये बात सुनकर नॉयना खूब हंसने वाली है.

नॉयना दिखाएगी तुलसी को आंख नॉयना दावा करेगी कि 4 लोगों की कंपनी के जरिए तुलसी कोई भी काम नहीं कर सकती. नॉयना तुलसी के फैसले पर सवाल खड़ा करने वाली है. ऐसे में तुलसी का पारा हाई हो जाएगा.

नॉयना का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली है तुलसी नॉयना तुलसी को चैलेंज करेगी कि तुलसी नया टेंडर हासिल नहीं कर पाएगी. तुलसी नॉयना को बताएगी कि छोटे बिजनेस भी अपना एक वजूद रखते हैं. तुलसी नॉयना खूब खरीखोटी सुनाएगी. इतना ही नहीं तुलसी नॉयना का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी.

मिहिर देगा तुलसी का साथ तुलसी का मिहिर भी इस बार साथ देने वाला है. मिहिर को पूरा यकीन होगा कि तुलसी बापजी को सही समय पर उसके पैसे वापस कर देगी. हालांकि नॉयना अब भी तुलसी का मजाक बनाएगी.

रणविजय को एक्सपोज करेगी तुलसी दूसरी तरफ तुलसी रणविजय के पीछे पड़ने वाली है. तुलसी बिना किसी को बताए रणविजय की जासूसी करने वाली है. जल्द ही रणविजय के खिलाफ तुलसी सबूत जमा कर लेगी.

