Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को हराने के लिए बेशर्मी की हदें पार करेगी नॉयना, रचेगी षड्यंत्र

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फिर मचा बवाल
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी के आने से नॉयना परेशान है. नॉयना को लग रहा है कि तुलसी के आने से मिहिर बदल जाएगा. मिहिर की हरकतें नॉयना का पारा हाई कर ही है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, बापजी और तुलसी सबसे पहले अपने पोते पोती की शादी पक्की कर देते हैं. शादी से पहले इन दोनों की सगाई करवा दी जाती है. सगाई में नॉयना मिहिर की सगी बनने की कोशिश करती है. नॉयना चाहती है कि वो तुलसी के सारे काम खुद करे. हालांकि गायत्री ऐसा नहीं होने देती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है.