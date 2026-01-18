Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को हराने के लिए बेशर्मी की हदें पार करेगी नॉयना, रचेगी षड्यंत्र

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फिर मचा बवाल सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी के आने से नॉयना परेशान है. नॉयना को लग रहा है कि तुलसी के आने से मिहिर बदल जाएगा. मिहिर की हरकतें नॉयना का पारा हाई कर ही है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, बापजी और तुलसी सबसे पहले अपने पोते पोती की शादी पक्की कर देते हैं. शादी से पहले इन दोनों की सगाई करवा दी जाती है. सगाई में नॉयना मिहिर की सगी बनने की कोशिश करती है. नॉयना चाहती है कि वो तुलसी के सारे काम खुद करे. हालांकि गायत्री ऐसा नहीं होने देती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है.

2/8





तुलसी के घर में बजेगी शहनाई सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, सगाई होते ही तुलसी अपने पोते की शादी की तैयारी में जुटने वाली है. यहां पर तुलसी को नॉयना नीचा दिखाने की कोशिश करेगी.

3/8





बापजी की पोती को बेवकूफ बनाएगा देव बापजी की पोती को देव बेवकूफ बनाने वाला है. परिवार के सामने वो दिखावा करेगा कि उसे बापजी की पोती बहुत पसंद है. हालांकि वो तो सिर्फ पैसे के लिए ही ये शादी कर रहा है.

Advertisement

4/8





घरवालों को होने वाली जलन घर के लोगों को देव की शादी में बहुत जलन होने वाली है. दूसरी तरफ कहानी में मुन्नी की एंट्री होगी. एक बार फिर मुन्नी और ऋतिक का आमना सामना होगा. इस बार भी मुन्नी अपने पहले प्यार को नजरअंदाज करेगी.

5/8





नॉयना करेगी तुलसी का दिमाग खराब तुलसी मिहिर के कर्जे को उतारने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में प्लानिंग करने वाली है. ऐसे में नॉयना तुलसी को डीमोटीवेट करने वाली है. नॉयना कहेगी कि बिजनेस चलाना तुलसी के बस की बात नहीं है.

6/8





नॉयना देगी तुलसी को चैलेंज नॉयना एक डील क्रैक करने के लिए तुलसी को चैलेंज करने वाली है. तुलसी भी खुशी खुशी नॉयना का ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली है. ये बात जानकर मिहिर भी खुश हो जाएगा.

Advertisement

7/8





तुलसी के खिलाफ साजिश रचेगी नॉयना तुलसी के तेवर देखकर नॉयना परेशान होने वाली है. तुलसी को रोकने के लिए नॉयना एक के बाद एक चालें चलेगी. हालांकि तुलसी के आगे नॉयना की एक नहीं चलेगी.

8/8



