Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: सालों बाद अपनी मां के पैरों में पड़ेगा अंगद, रो-रोकर कहने वाला है ये बात

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जमकर बहने वाले हैं आंसू सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय खूब बवाल मचा हुआ है. तुलसी ने एक बार फिर से मुंबई में वापसी कर ली है. तुलसी के आते ही नॉयना से लेकर अंगद तक क जिंदगी में भूचाल आ गया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी वृंदा से टकरा जाती है. तुलसी को देखकर वृंदा भड़क जाती है. वृंदा जमकर तुलसी के आगे आंसू बहाएगी. वृंदा तुलसी को जबरदस्ती अपे घर पर लेकर जाने वाली है. ये बात वृंदा अंगद को बताएगी. अंगद अपनी मां को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

मिहिर को ब्लैकमेल करेगी नॉयना सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मिहिर से शादी करने के लिए नॉयना एक बार फिर से उसे ब्लैकमेल करने वाली है. हालांकि इस बार भी मिहिर नॉयना को भाव नहीं देगा.

शादी करने के लिए नया खेल खेलेगी नॉयना मिहिर से शादी करने के लिए नॉयना एक नया खेल खेलने वाली है. नॉयना ये बात समझ जाएगी कि अगर गलती से तुलसी और मिहिर की मुलाकात हो गई तो वो किसी भी हालत में अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाएगी.

तुलसी के आगे हाथ पैर जोड़ेगा अंगद अंगद अपनी मां के आगे हाथ पैर जोड़ने वाला है. अंगद अपनी मां को बताएगा कि बीते 6 सालों में उसने तुलसी को कितना मिस किया है. अपने बेटे की बातें सुनकर तुलसी बहुत रोएगी.

तुलसी को वापस जाने से रोकेगा अंगद अंगद मां बातों ही बातों में तुलसी को घर जाने से रोकने वाला है. अंगद कहेगा कि तुलसी को उसके साथ उसके घर में रहना चाहिए. इसी बीच तुलसी की मुलकात ऋतिक से भी होने वाली है.

मिताली को सबक सिखाएगा ऋतिक इसी बीच मुन्नी और ऋतिक हाथ मिलाने वाले हैं. मिताली को सबक सिखाने के लिए ऋतिक मुन्नी से मदद लेने वाला है. इस दौरान ऋतिक और मुन्नी काफी करीब आने वाले हैं.

तुलसी लौटने वाली है अपने घर ऋतिक, अंगद और मु्न्नी से मिलने के बाद तुलसी अपने घर वापस जाने का फैसला करने वाली है. इसी बीच तुलसी के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसकी जिंदगी रातों रात पलट जाएगी.

