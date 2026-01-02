Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: सालों बाद अपनी मां के पैरों में पड़ेगा अंगद, रो-रोकर कहने वाला है ये बात

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जमकर बहने वाले हैं आंसू
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय खूब बवाल मचा हुआ है. तुलसी ने एक बार फिर से मुंबई में वापसी कर ली है. तुलसी के आते ही नॉयना से लेकर अंगद तक क जिंदगी में भूचाल आ गया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी वृंदा से टकरा जाती है. तुलसी को देखकर वृंदा भड़क जाती है. वृंदा जमकर तुलसी के आगे आंसू बहाएगी. वृंदा तुलसी को जबरदस्ती अपे घर पर लेकर जाने वाली है. ये बात वृंदा अंगद को बताएगी. अंगद अपनी मां को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.