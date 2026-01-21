Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के आगे कैंची की तरह जबान चलाएगी नॉयना, पार्थ खोलेगा पोल

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना की आने शामत सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. नॉयना को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तुलसी आकर उसे घर से बाहर कर दे. ऐसे में नॉयना बार बार अपनी शैतानी दिमाग लगाने में लगी हुई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी की वजह से मिहिर को पता चलता है कि परी अपनी शादी से परेशान है. घरेलू हिंसा की बात सुनकर मिहिर का पारा हाई हो जाता है. मिहिर दावा करता है कि हर हालत में रणविजय और परी का तलाक करवाकर रहेगा. ऐसे में नॉयना परी और तुलसी को जमकर कोसती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.

परी और रणविजय के तलाक के पीछे पड़ेगा मिहिर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मिहिर परी और रणविजय की तलाक की तैयारी करेगा. नॉयना को इस बात का डर सताने लग जाएगा कि कहीं उसके हाथ से बापजी का पैसा न निकल जाए.

चैंन की सांस लेने वाली है परी तलाक की बात चलते ही परी चैंन की सांस लेने वाली है. हालांकि रणविजय से बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. जल्द ही रणविजय फिर से परी के साथ बद्तमीजी करने वाला है.

ऋतिक और मुन्नी की होगी लव स्टोरी शुरू किस्मत एक बार फिर से ऋतिक और मुन्नी को साथ लेकर खड़ा करने वाली है. कलेक्टर बन चुकी मुन्नी अब भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई है. वहीं दूसरी तरफ ऋतिक भी मुन्नी की तरफ खींचा चला जाएगा.

तुलसी से भिड़ेगी नॉयना जल्द ही नॉयना और तुलसी के बीच बहस होने वाली है. परी को लेकर नॉयना तुलसी को खूब सुनाएगी. इसी बीच तुलसी भी नॉयना की क्लास लगाएगी. यहां पर पार्थ नॉयना की पोल खोलने वाला है.

पार्थ खोलेगा नॉयना की पोल पार्थ तुलसी को बता देगा कि बापजी की पोती से शादी करने के लिए नॉयना ने कहा था. पार्थ दावा करेगा कि नॉयना ने पैसे के लालच में आकर उसके कान भरे थे तभी उसने शादी करने के लिए हामी भरी थी.

नॉयना और मिहिर का होगा झगड़ा तुलसी मिहिर को बताएगी कि नॉयना ने कितनी चालाकी से बापजी को बेवकूफ बनाया है. ये बात सुनकर मिहिर को सदमा लग जाएगा. ऐसे में नॉयना और मिहिर के बीच एक और जंग का ऐलान होने वाला है.

