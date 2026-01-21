Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के आगे कैंची की तरह जबान चलाएगी नॉयना, पार्थ खोलेगा पोल

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना की आने शामत
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. नॉयना को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तुलसी आकर उसे घर से बाहर कर दे. ऐसे में नॉयना बार बार अपनी शैतानी दिमाग लगाने में लगी हुई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी की वजह से मिहिर को पता चलता है कि परी अपनी शादी से परेशान है. घरेलू हिंसा की बात सुनकर मिहिर का पारा हाई हो जाता है. मिहिर दावा करता है कि हर हालत में रणविजय और परी का तलाक करवाकर रहेगा. ऐसे में नॉयना परी और तुलसी को जमकर कोसती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.