Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: जेल से बाहर आते ही परी की हेकड़ी निकालेगा रणविजय, मिहिर की आखों के सामने होगा...

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कुछ समय पहले ही लीप देखने को मिला था. लीप के बाद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. वो परी जो किसी के आगे झुकती नहीं थी, आज लाचार है. रणविजय ने परी को अपनी जूती बना रखा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, परी तुलसी के आगे आंसू बहाती है. तुलसी दावा करती है कि वो परी को बाकी लोगों की तरह ताने नहीं मारेगी. वहीं ऋतिक और मुन्नी की एक बार फिर से मुलाकात होती है. मौका मिलते ही ऋतिक मुन्नी के साथ बैठकर अपने पुराने दिन याद करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

नॉयना का प्लान होने वाला है फेल सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, नॉयना मिहिर को फिर से अपने करीब लाने की कोशिश करेगी. हालांकि मिहिर बिना कुछ किए धरे तुलसी के पास पहुंच जाएगा.

जेल से बाहर आएगा रणविजय खबर आ रही है कि जल्द ही रणविजय जेल से बाहर आ जाएगा. जेल से बाहर आते ही रणविजय परी से मिलने शांति निकेतन पहुंच जाएगा. रणविजय को अपनी आंखों के सामने देखकर परी घबरा जाएगी.

रणविजय को आंख दिखाएगी परी रणविजय को अपने घर में देखकर परी भड़कने वाली है. परी दावा करेगी कि वो रणविजय को तलाक देना चाहती है. परी कहेगी कि उसे भी अब इस रिश्ते क आजादी चाहिए.

परी पर भड़केगा रणविजय रणविजय परी की बातें सुनकर भड़कने वाला है. रणविजय दावा करेगा कि वो किसी भी हालत में परी को जाने नहीं देगा. रणविजय ये बात जानता है कि परी उसके लिए अंडा देने वाली मुर्गी है.

मिहिर के सामने ये हरकत करेगा रणविजय परी के तेवर देखकर रणविजय का दिमाग खराब होने वाला है. ऐसे में रणविजय परी पर हाथ उठाएगा. रणविजय ये काम मिहिर के सामने करने वाला है. ऐसा करके रणविजय बुरा फंस जाएगा.

तुलसी और मिहिर का खौलने वाला है खून रणविजय को परी पर हाथ उठाते देखकर मिहिर का पारा हाई हो जाएगा. वो फैसला करेगा कि इस बार तो वो परी को रणविजय से अलग तक करके रहेगा. मिहिर रणविजय और परी के तलाक की तैयारी करेगा.

