Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: जेल से बाहर आते ही परी की हेकड़ी निकालेगा रणविजय, मिहिर की आखों के सामने होगा...

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कुछ समय पहले ही लीप देखने को मिला था. लीप के बाद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है. वो परी जो किसी के आगे झुकती नहीं थी, आज लाचार है. रणविजय ने परी को अपनी जूती बना रखा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, परी तुलसी के आगे आंसू बहाती है. तुलसी दावा करती है कि वो परी को बाकी लोगों की तरह ताने नहीं मारेगी. वहीं ऋतिक और मुन्नी की एक बार फिर से मुलाकात होती है. मौका मिलते ही ऋतिक मुन्नी के साथ बैठकर अपने पुराने दिन याद करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.