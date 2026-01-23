Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को रातों रात मालामाल करेगी उसकी नौकरानी, नॉयना को लगेगा सदमा

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी की वापसी नॉयना पचा नहीं पा रही है. वहीं मिहिर की खुशी तो देखते ही बन रही है. मिहिर से अब सब कुछ तुलसी के भरोसे छोड़ दिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, मिहिर नॉयना की कुंडली दिखाकर उसे परेशान करता है. ऐसे में रणविजय भी अपनी ससुराल आ जाता है. जैसे ही रणविजय परी पर हाथ उठाता है, वैसे ही उसका खून खौल जाता है. मिहिर रणविजय की फटकार लगाता है. दूसरी तरफ तुलसी परी के पहले पति से मुलाकात करती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.