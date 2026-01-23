Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को रातों रात मालामाल करेगी उसकी नौकरानी, नॉयना को लगेगा सदमा

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी की वापसी नॉयना पचा नहीं पा रही है. वहीं मिहिर की खुशी तो देखते ही बन रही है. मिहिर से अब सब कुछ तुलसी के भरोसे छोड़ दिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, मिहिर नॉयना की कुंडली दिखाकर उसे परेशान करता है. ऐसे में रणविजय भी अपनी ससुराल आ जाता है. जैसे ही रणविजय परी पर हाथ उठाता है, वैसे ही उसका खून खौल जाता है. मिहिर रणविजय की फटकार लगाता है. दूसरी तरफ तुलसी परी के पहले पति से मुलाकात करती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

तुलसी की मदद करेगी मुन्नी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मुन्नी और तुलसी की एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है. इस बार मुन्नी तुलसी की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी.

परी को कमरे में बंद करेगा रणविजय मिहिर से गालियां खाने के बाद रणविजय अपने घर पहुंचने वाला है. घर आते ही रणविजय परी पर हाथ उठाएदा. इतना ही नहीं रणविजय परी को कमरे में बंद भी करने वाला है.

परी का घुटने वाला है दम कमरा बंद करके रणविजय गैस का पाइप कमरे में खुला छोड़ देगा. गैस की वजह से परी का दम घुटने लग जाएगा. परी की आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी. वहीं रणविजय खड़े होकर तमाशा देखने वाला है.

सही समय पर पहुंचने वाली है तुलसी परी फोन करके तुलसी को सारी बात बताएगी. ऐसे में तुलसी बिना देर किए घर से रवाना हो जाएगी. तुलसी देखेगी कि गैस की वजह से परी बेहोश हो गई है. परी का हाल देखकर तुलसी घबरा जाएगी.

रणविजय का प्लान फिर होने वाला है चौपट रणविजय को तुलसी सबक सिखाने वाली है. तुलसी जबरदस्ती परी का तलाक करवाएगी. इसी बीच परी का पहला पति उसकी जिंदगी में आ जाएगा. परी का पहला पति तुलसी के इशारे पर आने वाला है.

तुलसी का कर्ज उतारेगी मुन्नी इसी बीच मुन्नी शांति निकेतन को बचाने निकल जाएगी. कलेक्टर होने के नाते मुन्नी शांति निकेतन के पेपर्स हासिल कर लेगी. ऐसा करके मुन्नी तुलसी की मदद करेगी.

