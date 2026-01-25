Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बेटे के नाम पर कलंक... मिहिर को तबाह करने लौटेगा गौतम विरानी, तुलसी को रुलाएगा खून के आंसू

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler 24 January 2026: सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में जल्द ही एक पुराने किदार की वापसी होने वाली है. इस वापसी के साथ ही अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के शो में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.