Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को भिगो-भिगोकर जूते मारेगा मिहिर, होने वाला है Tulsi का दिमाग खराब

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर मचेगा हंगामा
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी एक एक करके सबकी पोल खोल रही है. तुलसी इस समय रणविजय के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, रणविजय परी को किचेन में बंद करके मारने की कोशिश करता है. तुलसी सही समय पर आकर परी को बचा लेती है. रणविजय परी को उसकी बेटी से अलग करने की कोशिश करता है. इसी बीच मिहिर भी वहां पहुंच जाता है. परी को देखकर मिहिर का खून खौल जाता है. मिहिर के कहने पर पुलिस रणविजय को जेल भेज देगा. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.