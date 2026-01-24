Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को भिगो-भिगोकर जूते मारेगा मिहिर, होने वाला है Tulsi का दिमाग खराब

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर मचेगा हंगामा अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी एक एक करके सबकी पोल खोल रही है. तुलसी इस समय रणविजय के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, रणविजय परी को किचेन में बंद करके मारने की कोशिश करता है. तुलसी सही समय पर आकर परी को बचा लेती है. रणविजय परी को उसकी बेटी से अलग करने की कोशिश करता है. इसी बीच मिहिर भी वहां पहुंच जाता है. परी को देखकर मिहिर का खून खौल जाता है. मिहिर के कहने पर पुलिस रणविजय को जेल भेज देगा. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

मिहिर पर भड़केगी तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, परी की हालत देखकर तुलसी का पारा हाई हो जाएगा. तुलसी मिहिर को खूब जलील करने वाली है.

परी की देखभाल करेगी तुलसी अपने घर में तुलसी परी का ख्याल रखने वाली है. ऐसे में परी भी कुछ समय के लिए परी अपने दर्द को भुला देगी. इस दौरान परी के पास कोर्ट की हायरिंग के लिए एक फोन आएगा.

मिहिर को होगा गलती का एहसास तुलसी की बातें सुनकर मिहिर को इस बात का एहसास होगा कि रणविजय पर आंख बंद करके भरोसा करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है. मिहिर समझ जाएगा कि अब रणविजय और परी को अलग ही करना होगा.

नॉयना को जलील करेगा मिहिर परी के जाते ही मिहिर नॉयना को जलील करने वाला है. मिहिर दावा करेगा कि अपना घर और इतना ऐश ए आराम होने के बाद भी परी तुलसी के साथ चॉल में रहने चली गई है और इसकी वजह नॉयना है.

रणविजय लेगा बदला रणविजय फैसला करेगा कि वो परी को नहीं छोड़ेगा. ऐसे में रणविजय अपनी बेटी को परी से अलग करने की कोशिश करने वाला है. ऐसा होते ही मिहिर रणविजय पर शिकंजा कस डालेगा.

कोर्ट पहुंचेगी परी रणविजय क सबक सिखाने के लिए अगले ही दिन परी कोर्ट जाने वाली है. कोर्ट की सुवाई के दौरान रणविजय और परी की मुलाकात होगी. इस दौरान रणविजय परी को धमकी देने वाला है.

