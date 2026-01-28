Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: गौतम विरानी के हाथ की कठपुतली बनेगी तुलसी, परी पर टूटेगा दुखों का पहाड़

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का सामना उसके बेटे गौतम से हो चुका है. गौतम पहले से भी ज्यादा जहर उगलने लग गया है. गौतम कसम खाकर लौटा है कि वो हर हालत में तुलसी को बर्बाद करके ही दम लेगा. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, कोर्ट में गौतम ये साबित करने की कोशिश करता है कि परी एक बद्चलन औरत है. गौतम बताता है कि कैसे उसने अपने पहले पति को परेशान किया था. ये बात सुनकर तुलसी का दिमाग खराब हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बदलाव आने वाला है.

मिहिर और तुलसी के खिलाफ अगली चाल चलेगा गौतम सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, मिहिर और तुलसी को सबक सिखाने के लिए गौतम एक नई चाल चलने वाला है. गौतम ठान लेगा कि वो परी के सहारे मिहिर और तुलसी से बदला लेगा.

परी को बुरा फंसाएगा गौतम कोर्ट में गौतम ये सबित कर देगा कि परी एक गलत लड़की है और रणविजय ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है. मिहिर का भाई भी इस बार गौतम को नहीं रोक पाएगा.

मिहिर और तुलसी की अटकने वाली है जान कोर्ट में गौतम के तेवर देखकर मिहिर और तुलसी की जान अटकने वाली है. मिहिर को तो लगने लगेगा कि वो परी की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा. ऐसे में तुलसी हार नहीं मानेगी.

ऐन टाइम पर पासा पलटेगी तुलसी तुलसी सही समय आते ही गौतम को सबक सिखाने वाली है. तुलसी कुछ ऐसा करेगी कि जिसकी वजह से ये बात साफ हो जाएगी कि रणविजय कितना घटिया आदमी है.

गौतम को मिलने वाली है हार तुलसी का वार गौतम पचा नहीं पाएगा. जल्द ही गौतम को तुलसी के आगे हार माननी पड़ जाएगी. जिसके बाद गौतम की नजर एक बार फिर से शांति निकेत पर पड़ने वाली है.

एक नया फरमान सुनाने वाली है तुलसी तुलसी रणविजय और परी के अलग होते ही एक नया फरमान सुनाएगी. परी ऐलान करेगी कि वो परी की शादी एक बार फिर से अजय के साथ करवाने वाली है.

