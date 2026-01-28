Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: गौतम विरानी के हाथ की कठपुतली बनेगी तुलसी, परी पर टूटेगा दुखों का पहाड़

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल
स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का सामना उसके बेटे गौतम से हो चुका है. गौतम पहले से भी ज्यादा जहर उगलने लग गया है. गौतम कसम खाकर लौटा है कि वो हर हालत में तुलसी को बर्बाद करके ही दम लेगा. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, कोर्ट में गौतम ये साबित करने की कोशिश करता है कि परी एक बद्चलन औरत है. गौतम बताता है कि कैसे उसने अपने पहले पति को परेशान किया था. ये बात सुनकर तुलसी का दिमाग खराब हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बदलाव आने वाला है.