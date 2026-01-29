Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परी को सबक सिखाने के लिए जज के पैरों में गिरेगा रणविजय, गौतम चलेगा अपनी नई चाल

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आएगा एक बड़ा बदलाव
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस समय कोर्टरूम ड्रामा चल रहा है. तुलसी और मिहिर मिलकर परी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि गौतम ने बीच में आकर तुलसी और मिहिर का प्लान खराब कर दिया है. परी के पहले पति को लाकर गौतम ये साबित कर देता है कि परी कितने गलत काम कर चुकी है. कोर्ट में परी का पहला पति भी उसके खिलाफ बात करता है. वहीं अपने बेटे की बातें सुनकर तुलसी खूब आंसू बहाती है. तुलसी को गौतम बताता है कि अगर उसकी जगह ये केस करण लड़ रहा होता तो तुलसी उसे जरुर सपोर्ट करती. मिहिर को गौतम घटिया इंसान बताता है, गौतम कहता है कि मिहिर को अपनी दूसरी पत्नी को घूमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.