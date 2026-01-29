Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परी को सबक सिखाने के लिए जज के पैरों में गिरेगा रणविजय, गौतम चलेगा अपनी नई चाल

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आएगा एक बड़ा बदलाव अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इस समय कोर्टरूम ड्रामा चल रहा है. तुलसी और मिहिर मिलकर परी को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि गौतम ने बीच में आकर तुलसी और मिहिर का प्लान खराब कर दिया है. परी के पहले पति को लाकर गौतम ये साबित कर देता है कि परी कितने गलत काम कर चुकी है. कोर्ट में परी का पहला पति भी उसके खिलाफ बात करता है. वहीं अपने बेटे की बातें सुनकर तुलसी खूब आंसू बहाती है. तुलसी को गौतम बताता है कि अगर उसकी जगह ये केस करण लड़ रहा होता तो तुलसी उसे जरुर सपोर्ट करती. मिहिर को गौतम घटिया इंसान बताता है, गौतम कहता है कि मिहिर को अपनी दूसरी पत्नी को घूमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है.

2/8





मिहिर और तुलसी को चैलेंज करेगा गौतम सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, परी के बुरा फंसते ही गौतम खुश होने वाला है. मौका मिलते ही गौतम अपने ही माता पिता को चैलेंज करने वाला है.

3/8





खून के आंसू बहाएगी परी परी को पता चलेगा कि रणविजय उसकी बेटी को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है. ये बात जानकर पर खूब आंसू बहाएगी. तुलसी फैसला करेगी कि वो पर की मदद करेगी.

4/8





परी से छिनने वाली है बेटी कोर्ट में रणविजय साबित कर देगा कि परी एक बुरी मां है और वो अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती. रणविजय की बातों में आकर जज भी परी के खिलाफ होने वाली है.

5/8





तुलसी को धमकी देगा गौतम सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जल्द ही गौतम तुलसी को धमकी देने वाला है. गौतम दावा करेगा कि वो परी के अलावा परिवार के बाकी लोगों को भी चैन से नहीं जीने देगा.

6/8





तुलसी की होगी शांति निकेतन में वापसी इसी बीच तुलसी को पता चलेगा कि बापजी की पोती शांति निकेतन आ रही है. ये बात सुनते ही परिवार के लोग तुलसी को घर वापस आने के लिए कहने वाले हैं. तुलसी एक बार फिर से शांति निकेतन लौट आएगी.

7/8





एक बार फिर से ड्रामा करने वाली है तुलसी शांति निकेतन में वापस आते ही तुलसी एक बार फिर से मिहिर की पत्नी होने का ड्रामा करने वाली है. तुलसी का ये हाल देखकर नॉयना का दिमाग खराब होगा. नॉयना मिहिर पर हक जताएगी.

8/8



