Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को भिखारी बनाकर दम लेगा रणविजय, नॉयना के अरमानों पर फिरेगा पानी

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है कोहराम एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में सब कुछ बदल चुका है. 6 सालों में तुलसी और मिहिर दोनों ने ही खुद को बहुत बदल लिया है. इन दनों को देखकर लगता ही नहीं है कि कभी इनकी जिंदगी में प्यार था. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, घर में आते ही मिहिर नॉयना को ताने मारना शुरू कर देता है. वहीं दूसरी तरफ तुलसी अपना सारा बोरियाबिस्तर लेकर अंगद के घर पहुंच जाती है. अपनी मां को देखकर अंगद खूब आंसू बहाता है. वहीं वृंदा तुलसी की खूब खातिरदारी करती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है.

नॉयना के अरमानों पर बार बार पानी फेरेगा मिहिर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, नॉयना बार बार मिहिर को शादी करने के लिए फोर्स करने वाली है. ऐसे में मिहिर भी नॉयना को पूरी तरह से नजरअंदाज करेगा.

एक्सीबिशन की तैयारी करेगी तुलसी मुंबई आते ही तुलसी सारी लड़कियों को एक्जीबिशन की तैयारी करने के लिए कहने वाली है. तुलसी फैसला करेगी कि वो अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाकर ही दम लेगी.

तुलसी की खूब खातिरदारी करेगा अंगद अंगद अपने छोटे से घर में तुलसी की खूब खातिरदारी करने वाला है. तुलसी के साथ आई लड़कियां भी वृंदा के साथ समय बिताएंगी. हालांकि तुलसी इन लड़कियों को अपने अतीत के बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगने देगी.

मिहिर को कंगाल बनाएगा रणविजय रणविजय फैसला करेगा कि वो मिहिर की कंपनी के सारे शेयर खरीद लेगा. इस काम को अंजाम देने के लिए रणविजय एक तगड़ा प्लान बनाने वाला है. इसी बीच कहानी में नॉयना भी एक चाल चलेगी.

रणविजय का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी परी परी रणविजय को रोकने की कोशिश करने वाली है. हालांकि रणविजय के सॉलिड प्लान के आगे परी की एक नहीं चलने वाली है. परी मिहिर को भी इस बात की भनक नहीं लगने देगी कि रणविजय कुछ साजिश रच रहा है.

परी को होने वाला है अफसोस रणविजय की हरकतें देखकर परी को बहुत अफसोस होगा. परी बार बार ये सोचेगी कि उसने एक गलत आदमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली है. हालांकि ये बार परी किसी को बोल नहीं पाएगी.

