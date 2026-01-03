Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को भिखारी बनाकर दम लेगा रणविजय, नॉयना के अरमानों पर फिरेगा पानी

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है कोहराम
एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में सब कुछ बदल चुका है. 6 सालों में तुलसी और मिहिर दोनों ने ही खुद को बहुत बदल लिया है. इन दनों को देखकर लगता ही नहीं है कि कभी इनकी जिंदगी में प्यार था. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, घर में आते ही मिहिर नॉयना को ताने मारना शुरू कर देता है. वहीं दूसरी तरफ तुलसी अपना सारा बोरियाबिस्तर लेकर अंगद के घर पहुंच जाती है. अपनी मां को देखकर अंगद खूब आंसू बहाता है. वहीं वृंदा तुलसी की खूब खातिरदारी करती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है.