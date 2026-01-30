Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: काल के गाल में समाएगा मिहिर, रातों-रात विधवा होगी तुलसी

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूचाल स्टार प्लस पर अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' खूब धमाल मचा रहा है. इस शो में इतना ड्रामा चल रहा है कि अब तो लोग अपना रिमोट उठाना तक भूल जाते हैं. तुलसी के अलग होने के बाद भी मिहिर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, परी गौतम की वजह से अपने तलाक का केस हार जाती है. रणविजय गौतम के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाता है. वहीं तुलसी अपने घर में बैठकर आंसू बहाती है. वहीं गौतम भी वापस लौटने का फैसला करता है. जाने से पहले गौतम नॉयना को खूब जलील करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में खूब नौटंकी मचने वाली है.

2/8





मिहिर की बिकने वाली है कंपनी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जल्द ही मिहिर को पता चलेगा कि उसका बिजनेस डूब गया है. मिहिर को अपना बिजनेस बेचने की नौबत आ जाएगी.

3/8





तुलसी पर भरोसा दिखाएगा मिहिर मिहिर दावा करेगा कि तुलसी उसे और उसके बिजनेस को बचा ले जाएगी. मिहिर को भरोसा होगा कि तुलसी के पास कोई न कोई प्लान साथ होगा. ये बात सुनकर नॉयना का दिमाग खराब हो जाएगा.

Advertisement

4/8





नॉयना भी खींचने वाली है मिहिर से हाथ मिहिर की बातें सुनकर नॉयना का दिमाग खराब होने वाला है. नॉयना, मिहिर से दूरी बनाने की कोशिश करेगी. नॉयना समझ जाएगी कि अब शांति निकेतन में उसकी दाल नहीं गलने वाली है.

5/8





तुलसी की जिंदगी से गायब होगा गौतम गौतम, मिहिर की बर्बादी का समय आते ही गायब हो जाएगा. वहीं रणविजय बेटी के नाम पर परी को परेशान करने वाला है. रणविजय परी को उसकी बेटी से नहीं मिलने देगा.

6/8





मिहिर का होने वाला है एक्सीडेंट खबर आ रही है कि जल्द ही मिहिर का एक तगड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा. इस एक्सीडेंट में मिहिर बुरी तरह घायल होने वाला है. ये बात जानकर तुलसी को सदमा लगने वाला है.

Advertisement

7/8





तुलसी होने वाली है विधवा दावा तो ये भी किया जा रहा है कि तुलसी जल्द ही विधवा हो जाएगी. इलाज के दौरान मिहिर की जान चली जाएगी. दूरी तरफ परी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पने वाली है.

8/8



