Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: काल के गाल में समाएगा मिहिर, रातों-रात विधवा होगी तुलसी

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूचाल
स्टार प्लस पर अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' खूब धमाल मचा रहा है. इस शो में इतना ड्रामा चल रहा है कि अब तो लोग अपना रिमोट उठाना तक भूल जाते हैं. तुलसी के अलग होने के बाद भी मिहिर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, परी गौतम की वजह से अपने तलाक का केस हार जाती है. रणविजय गौतम के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाता है. वहीं तुलसी अपने घर में बैठकर आंसू बहाती है. वहीं गौतम भी वापस लौटने का फैसला करता है. जाने से पहले गौतम नॉयना को खूब जलील करता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में खूब नौटंकी मचने वाली है.