Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मौका मिलते ही तीसरा ब्याह रचाएगी परी, कटने वाली है तुलसी की नाक

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फिर सजेगा मंडप
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कोर्टरूम ड्रामा खत्म हो चुका है. परी को लग रहा था कि रणविजय को तलाक देकर वो बच जाएगी. हालांकि रणविजय ने तो कुछ और ही प्लान बना रखा है. रणविजय अब गरिमा को मोहरा बनाकर परी को परेशान कर रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब तक आपने देखा, रणविजय परी की कस्टडी मिलते ही परी को परेशान करना शुरू कर देता है. ऐसे में मिहिर अपनी बेटी को सपोर्ट करता है. परी भी रणविजय के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.