Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मौका मिलते ही तीसरा ब्याह रचाएगी परी, कटने वाली है तुलसी की नाक

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फिर सजेगा मंडप अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कोर्टरूम ड्रामा खत्म हो चुका है. परी को लग रहा था कि रणविजय को तलाक देकर वो बच जाएगी. हालांकि रणविजय ने तो कुछ और ही प्लान बना रखा है. रणविजय अब गरिमा को मोहरा बनाकर परी को परेशान कर रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब तक आपने देखा, रणविजय परी की कस्टडी मिलते ही परी को परेशान करना शुरू कर देता है. ऐसे में मिहिर अपनी बेटी को सपोर्ट करता है. परी भी रणविजय के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

तुलसी की सगी बनेगी परी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, तुलसी को मदद करते देखकर परी का पहली बार दिल पिघलेगा. इस बार सच में परी तुलसी को अपनी मां का दर्जा देगी.

तुलसी पर भरोसा दिखाएगा मिहिर मिहिर भी तुलसी पर भरोसा दिखाने वाला है. हालांकि अपने अतीत को भुला नहीं पाएगी. तुलसी एक बार फिर से मिहिर को नजरअंदाज करेगा. तुलसी की ये बेरुखी मिहिर को परेशान करेगी.

रणविजय का अत्याचार सहेगी परी अपनी बेटी गरिमा के साथ रहने के लिए परी रणविजय के अत्याचार सहने वाली है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तलाक लेकर भी परी रणविजय से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी.

जल्द ही तीसरी बार शादी करेगी परी खबर आ रही है कि रणविजय से पीछा छुड़ाने के लिए परी अपने पहले पति अजय के साथ शादी करने वाली है. ऐसा होते ही रणविजय के सीने पर सांप लोट जाएंगे.

मिहिर होने वाला है बर्बाद मिहिर को पता चलेगा कि उसकी कंपनी बिकने वाली है. अपना गम कम करने के लिए मिहिर शराब पीने वाला है. इस दौरान मिहिर का एक भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है.

तुलसी के सामने जाएगी मिहिर की जान मिहिर के एक्सीडेंट होते ही तुलसी अस्पताल दौड़ने वाली है. मिहिर की हालत देखकर तुलसी बहुत आंसू बहाने वाली है. वहीं नॉयना भी मिहिर को देखकर ोना का ड्रामा करेगी.

