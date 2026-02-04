Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मौका मिलते ही तुलसी का मर्डर करेगा ये शख्स, तबाह होगा शांति निकेतन

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' दस्तक देगी मौत
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी तेजी से बदल रही है. एक हफ्ते में ही परी का तलाक हो गया है. इस हफ्ते के खत्म होते होते परी को अपना पहला पति पसंद आने लगा है. वहीं तुलसी भी करोड़पति बनने की राह पर निकल गई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, मिहिर तुलसी के साथ काम करने के लिए चालाकी चलता है. पहले तो मिहिर तुलसी के साथ काम करने से इनकार कर देता है. ऐसा होते ही ऋतिक, नॉयना के कान भरने वाला है, खुद नॉयना मिहिर को तुलसी के साथ काम करने के लिए कहती है. नॉयना की बातें सुनकर रणविजय का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से तुलसी की जिंदगी फिर पलटा मारेगी.