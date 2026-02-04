Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मौका मिलते ही तुलसी का मर्डर करेगा ये शख्स, तबाह होगा शांति निकेतन

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' दस्तक देगी मौत अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी तेजी से बदल रही है. एक हफ्ते में ही परी का तलाक हो गया है. इस हफ्ते के खत्म होते होते परी को अपना पहला पति पसंद आने लगा है. वहीं तुलसी भी करोड़पति बनने की राह पर निकल गई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, मिहिर तुलसी के साथ काम करने के लिए चालाकी चलता है. पहले तो मिहिर तुलसी के साथ काम करने से इनकार कर देता है. ऐसा होते ही ऋतिक, नॉयना के कान भरने वाला है, खुद नॉयना मिहिर को तुलसी के साथ काम करने के लिए कहती है. नॉयना की बातें सुनकर रणविजय का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से तुलसी की जिंदगी फिर पलटा मारेगी.

2/8





नई चाल चलने वाला है रणविजय सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, रणविजय अपने दोस्त को तुलसी की कार का ब्रेक फेल करने के लिए कहेगा ताकि साड़ी का ऑर्डर कभी पूरा न हो सके.

3/8





तुलसी के सामने इमोशनल होगा मिहिर कार में मिहिर और तुलसी सोने के भगवान की मूर्ति रखने वाले हैं. इस दौरान मिहिर तुलसी को धन्यवाद कहेगा. मिहिर कहेगा कि तुलसी हमेशा उसे मुसीबतों से बचा ले जाती है.

Advertisement

4/8





मिहिर की कार का होगा ब्रेक फेल बारिश में कार चलाते हुए मिहिर को पता चलेगा कि उसकी कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं. ये बात जानकर मिहिर बुरी तरह से घबराने वाला है. मिहिर कार की स्पीड संभालने की कोशिश करने वाला है.

5/8





मिहिर का होने वाला है एक्सीडेंट रणविजय की एक चालाकी की वजह से मिहिर का एक्सीडेंट होने वाला है. रणविजय को लगेगा कि तुलसी की जान जाने वाली है. हालांकि मिहिर तुलसी की बला अपने सिर पर लेने वाला है.

6/8





मिहिर को माफ नहीं कर पाएगी तुलसी तुलसी को रह रहकर मिहिर की बातें याद आने वाली हैं. इसी बीच तुलसी को मिहिर के एक्सीडेंट की खबर मिलने वाली है. तुलसी बिना देर किए अस्पताल की तरफ दौड़ लगाने वाली है.

Advertisement

7/8





मिहिर के घर में लौटेगी तुलसी एक्सीडेंट होते ही मिहिर के घर तुलसी की वापसी होने वाली है. तुलसी आते ही घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने वाली है. इस दौरान नॉयना के तन बदन में आग लग जाएगी.

8/8



