Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: अपनी सौतन की वजह से खून के आंसू बहाएगी तुलसी, मिहिर को बताएगी धोखेबाज

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फिर टूटेगा तुलसी का दिल एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. नॉयना अपने प्यार को हासिल करने के लिए हर हद पार करने के लिए राजी है. वहीं तुलसी दोबारा अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा तुलसी अपने पोते पोती के साथ समय बिताती है. दूसरी तरफ नॉयना और मिहिर एक्जीबिशन में जाते हैं. तुलसी को भी जबरदस्ती एक्सीबिशन में बुला लिया जाता है. ये बात जानकर तुलसी का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच तुलसी को एक बड़ा सदमा लगने वाला है जिसकी वजह से वो खून के आंसू बहाएगी.

एक्जीबिशन में दुनिया को नजरअंदाज करेगी तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, तुलसी जमाने के लोगों को नजरअंदाज करने वाली है. तुलसी को पता होगा कि मिहिर उसके आसपास ही है.

एक्सीबिशन में तुलसी को होगा एहसास एक्जीबिशन में तुलसी को लगेगा कि जैसे वो किसी अपने के आसपास है. मिहिर को भी तुलसी के होने का एहसास होने वाला है. हालांकि मेले की भीड़ में मिहिर और तुलसी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे.

मिहिर से टकराएगी तुलसी मेले में नॉयना मिहिर की पत्नी की तरह नौटंकी करने वाली है. इसी बीच तुलसी की नजर मिहिर और नॉयना पर पड़ जाएगी. दोनों को साथ देखकर तुलसी का दिमाग खराब हो जाएगा.

खून के आंसू बहाने मजबूर होगी तुलसी इसी बीच तुलसी मिहिर से टकराने वाली है. तुलसी को अपनी नजरों के सामने देखकर मिहिर के होश उड़ जाएंगे. मिहिर जानने की कोशिश करेगा कि तुलसी इतने समय से कहां थी.

वापस लौटने का फैसला करेगी तुलसी मिहिर और नॉयना को साथ देखकर तुलसी का दिल टूट जाएगा. मेले में तुलसी मिहिर से ठीक से बात तक नहीं करेगी. मिहिर को लगेगा कि तुलसी उसके धोखे को भुला नहीं पाई है.

तुलसी के सामने ड्रामा करेगी नॉयना मिहिर से मुलाकात होने के बाद तुलसी जमकर आंसू बहाने वाली है. तुलसी अकेले में खूब रोएगी. तुलसी को इस बात का अफसोस होगा कि आज पति को छोड़कर उसके पास सब कुछ है.

