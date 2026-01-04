Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: अपनी सौतन की वजह से खून के आंसू बहाएगी तुलसी, मिहिर को बताएगी धोखेबाज

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फिर टूटेगा तुलसी का दिल
एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. नॉयना अपने प्यार को हासिल करने के लिए हर हद पार करने के लिए राजी है. वहीं तुलसी दोबारा अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा तुलसी अपने पोते पोती के साथ समय बिताती है. दूसरी तरफ नॉयना और मिहिर एक्जीबिशन में जाते हैं. तुलसी को भी जबरदस्ती एक्सीबिशन में बुला लिया जाता है. ये बात जानकर तुलसी का पारा हाई हो जाता है. इसी बीच तुलसी को एक बड़ा सदमा लगने वाला है जिसकी वजह से वो खून के आंसू बहाएगी.