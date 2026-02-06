Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय को डंडे से जमकर कूटेगी तुलसी, मिहिर भी पकड़ेगा गिरेबान

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होने वाली है किसी की पिटाई अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कब क्या हो जाए ये तो तुलसी भी नहीं जानती. तुलसी ने फैसला किया था कि वो कभी भी मिहिर के साथ नहीं रहेगी. हालांकि किस्मत ने एक बार फिर से तुलसी और मिहिर को साथ लाकर खड़ा कर दिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी मिहिर के साथ ऑफिस में काम करती है, इस दौरान तुलसी से मिलने के लिए मुन्नी आती है. मुन्नी तुलसी को बताती है कि वो शादी करने वाली है. मुन्नी अपने मंगेतर से तुलसी को मिलवाती है. मुन्नी की शादी की बात सुनते ही ऋतिक को सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और ताबड़तोड़ ट्विस्ट आने वाला है.

जानिए किस पर बुरी नजर डालेगा रणविजय सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, रणविजय मौका पाते ही वैष्णवी के साथ बद्तमीजी करने वाला है. जैसे ही वैष्णवी चिल्लाएगी वैसे ही तुलसी वहां पर पहुंच जाएगी.

अपने एक्स के पीछे पागल होगी परी परी देखेगी की अजय से एक और बात करने लगी है. ये लड़की अजय को बताती है कि वो भी अपने पति के साथ नहीं रहती है. परी के सामने ये औरत अजय पर डोरे डालेगी.

जलन का शिकार होने वाली है परी अजय को किसी और के साथ देखकर परी जलन की शिकार होने वाली है. हालांकि परी ये जताएगी कि अजय को किसी और के साथ देखकर उसे बुरा नहीं लग रहा है.

तुलसी उठाएगी हाथ में डंडा रणविजय को पीटने के लिए तुलसी भी डंडा उठाने वाली है. तुलसी के तेवर देखकर रणविजय घबरा जाएगा. रणविजय खुद को बचाने के लिए दौड़ेगा. हालांकि तुलसी डंडे के साथ रणविजय का पीछा करेगी.

रणविजय का गला दबाएगा मिहिर गुस्से में मिहिर रणविजय का गला दबाने वाला है. मिहिर रणविजय को खूब मारेगा. मिहिर दावा करेगा कि वो अपने होते हुए किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होने देगा.

रणविजय रचने वाला है साजिश रणविजय तुलसी की जान लेने की प्लानिंग करने वाला है. रणविजय अपने दोस्त की मदद से तुलसी की कार का ब्रेक फेल कर देगा. हालांकि ये कार मिहिर चलाने वाला है.

