Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: रणविजय को डंडे से जमकर कूटेगी तुलसी, मिहिर भी पकड़ेगा गिरेबान

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होने वाली है किसी की पिटाई
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कब क्या हो जाए ये तो तुलसी भी नहीं जानती. तुलसी ने फैसला किया था कि वो कभी भी मिहिर के साथ नहीं रहेगी. हालांकि किस्मत ने एक बार फिर से तुलसी और मिहिर को साथ लाकर खड़ा कर दिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी मिहिर के साथ ऑफिस में काम करती है, इस दौरान तुलसी से मिलने के लिए मुन्नी आती है. मुन्नी तुलसी को बताती है कि वो शादी करने वाली है. मुन्नी अपने मंगेतर से तुलसी को मिलवाती है. मुन्नी की शादी की बात सुनते ही ऋतिक को सदमा लग जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और ताबड़तोड़ ट्विस्ट आने वाला है.