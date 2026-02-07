Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को बचाने के लिए अपनी बली चढ़ाएगा मिहिर, मौत से होगा आमना-सामना

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आने वाला है एक और ट्विस्ट अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी को देखकर मिहिर बहुत खुश है. मिहिर जाता है कि जब तक तुलसी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तलाक की भनक लगते ही मिहिर तुलसी से मिलने पहुंच जाता है. मिहिर तुलसी को अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसाता है कि तुलसी उसे तलाक देने से ही मना कर देती है. मिहिर घर पर आकर इस बात का जश्न मनाता है. दूसरी तरफ रणविजय वैष्णवी के साथ बद्तमीजी करने की वजह से तुलसी से मार खाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

तुलसी की जान लेने का प्लान बनाएगा रणविजय सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, तुलसी से मार खाने के बाद रणविजय का दिमाग खराब हो जाएगा. ऐसे में रणविजय तुलसी को मारने का प्लान बनाने वाला है.

तुलसी का जान पड़ने वाली है खतरे में रणविजय का दोस्त तुलसी पर अलमारी गिराने की कोशिश करने वाला है. तुलसी अपनी फैक्ट्री में काम कर रही होगी. ठीक उसी समय तुलसी पर एक अलमारी जा गिरेगी.

मिहिर बचाएगा तुलसी की जान सही समय पर आकर मिहिर तुलसी की जान बचाने वाला है. तुलसी को बचाने के चक्कर में मिहिर खुद घायल हो जाएगा. मिहिर के चोट लगते ही तुलसी घबराने वाली है.

मिहिर की कार का भी होगा एक्सीडेंट इसी बीच मिहिर की कार का भी एक्सीडेंट होने वाला है, कंपनी बिकने की भनक लगते ही रणविजय ये काम करने वाला है. इस हादसे में मिहिर बुरी तरह से घायल होने वाला है.

नॉयना को लगने वाला है सदमा जल्द ही नॉयना को पता चलेगा कि तुलसी ने मिहिर को तलाक देने से ही मना कर दिया है. ये बात जानकर नॉयना का सदमा लग जाएगा. नॉयना दोनों को अलग करने का नया प्लान बनाएगी.

रणविजय का होगा पर्दाफाश इसी बीच तुलसी रणविजय के पीछे पड़ने वाली है. जल्द ही तुलसी पता लगा लेगी कि कौन उसकी और मिहिर की जान लेने की कोशिश कर रहा है. जिसके बाद तुलसी रणविजय को सबक सिखाएगी.

