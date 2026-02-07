Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी को बचाने के लिए अपनी बली चढ़ाएगा मिहिर, मौत से होगा आमना-सामना

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आने वाला है एक और ट्विस्ट
अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी को देखकर मिहिर बहुत खुश है. मिहिर जाता है कि जब तक तुलसी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तलाक की भनक लगते ही मिहिर तुलसी से मिलने पहुंच जाता है. मिहिर तुलसी को अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसाता है कि तुलसी उसे तलाक देने से ही मना कर देती है. मिहिर घर पर आकर इस बात का जश्न मनाता है. दूसरी तरफ रणविजय वैष्णवी के साथ बद्तमीजी करने की वजह से तुलसी से मार खाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.