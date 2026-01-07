Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को आबाद करने के लिए खुद को बर्बाद करेगी तुलसी, घर में आएगा बड़ा तूफान

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में ऋतिक ने किया सुसाइड
एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी की शक्ल देखते ही ऋतिक ने सुसाइड कर लिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी को देखकर ऋतिक भड़क जाता है. ऋतिक तुलसी को जमकर खरीखोटी सुनाता है. जैसे ही तुलसी जाती है वैसे ही ऋतिक अपने हाथ की क को काट लेता है. तुलसी ऋतिक को अस्पताल लेकर जाती है. जल्द ही मिहिर को ऋतिक के हाल के बारे में पता चलता है. डॉक्टर मिहिर को बताता है कि ऋतिक की जान उसकी मां ने बचाई है. वहीं नॉयना भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है. इसी बीच ऋतिक की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.