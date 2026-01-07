Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को आबाद करने के लिए खुद को बर्बाद करेगी तुलसी, घर में आएगा बड़ा तूफान

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में ऋतिक ने किया सुसाइड एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी की शक्ल देखते ही ऋतिक ने सुसाइड कर लिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, तुलसी को देखकर ऋतिक भड़क जाता है. ऋतिक तुलसी को जमकर खरीखोटी सुनाता है. जैसे ही तुलसी जाती है वैसे ही ऋतिक अपने हाथ की क को काट लेता है. तुलसी ऋतिक को अस्पताल लेकर जाती है. जल्द ही मिहिर को ऋतिक के हाल के बारे में पता चलता है. डॉक्टर मिहिर को बताता है कि ऋतिक की जान उसकी मां ने बचाई है. वहीं नॉयना भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है. इसी बीच ऋतिक की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

2/8





ऋतिक की हालत देखकर खूब रोएगी तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, ऋतिक के हाल देखकर तुलसी खूब रोएगी. बार बार मिहिर को कोसने वाली है. तुलसी दावा करेगी कि मिहिर ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया.

3/8





मिहिर को भी होने वाला है अफसोस ऋतिक के हाल देखकर मिहिर को अफसोस होने वाला है. मिहिर को समझ आएगा कि उसने सब कुछ नजरअंदाज करके कितनी बड़ी गलती कर दी है. मिहिर जल्द ही ऋतिक से माफी मांगेगा.

Advertisement

4/8





तुलसी के सामने मिहिर की सगी बनने की कोशिश करेगी नॉयना तुलसी के सामने नॉयना भी अस्पताल पहुंच जाएगी. तुलसी के सामने नॉयना ऋतिक की बहुत सगी बनने की कोशिश करने वाली है. तुलसी नॉयना को पूरे परिवार के सामने नजरअंदाज करने वाली है.

5/8





तुलसी के सामने आएगा अब तक का सबसे बड़ा सच ऋतिक की देखभाल करते हुए तुलसी के सामने एक और राज खुले वाला है. तुलसी जान जाएगी कि मिहिर बर्बादी की कागार पर पहुंच गया है और जल्द ही उसका घर नीलाम होने वाला है.

6/8





पुरानी यादों में कैद होगी तुलसी तुलसी फैसला करेगी कि वो मिहिर के घर को बचाकर दम लेगी. इस दौरान तुलसी को बार बार अतीत याद आने वाला है. तुलसी को याद आएगा कि कैसे मिहिर ने उसे धोखा दिया था.

Advertisement

7/8





मिहिर की मदद करेगी तुलसी सब कुछ याद करने के बाद भी तुलसी मिहिर की मदद करने का फैसला करने वाली है. तुलसी मिहिर का साथ इसलिए देगी ताकि अपने बच्चों को बेघर होने से बचा सके.

8/8



