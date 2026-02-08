Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बेहोशी में तुलसी का पल्लू पकड़ेगा मिहिर, सुहास की आएगी शामत

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. परी और अजय करीब आने लगे हैं. रणविजय बदला लेने की फिराक में है. वहीं मिहिर से तुलसी से प्यार का इजहार कर दिया है, सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब तक आपने देखा, तुलसी को मारने के लिए सुहास अलमारी गिरा देता है. ऐसा होते ही मिहिर तुलसी की जान बचाता है. मिहिर के घायल होते ही तुलसी मदद के लिए चिल्लाती है. वहीं सुहास सबको बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

2/8





मिहिर को अस्पताल लेकर दौड़ेगी तुलसी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, तुलसी मिहिर की जान बचाने के लिए अस्पताल दौड़ेगी. दूसरी तरफ सुहास की घड़ी खो जाएगी. उसे याद आएगा कि तुलसी को मारने के चक्कर में उसकी घड़ी गिर गई है.

3/8





परिवार के बीच मचेगा कोहराम जल्द ही परिवार के लोगों को पता चलेगा कि मिहिर के साथ एक हादसा हो गया है. ऐसा होते ही मिहिर का परिवार अस्पताल पहुंच जाएगा. मिहिर के साथ तुलसी को देखकर नॉयना जलभुनकर राख हो जाएगी.

Advertisement

4/8





तुलसी का पल्लू थामेगा मिहिर बेहोशी की हालत में मिहिर तुलसी का पल्लू थाम लेगा. वहीं तुलसी भी मिहिर के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रखने वाली है, तुलसी मिहिर को खुद से दूर नहीं होने देगी.

5/8





मिहिर के इलाज के पेपर्स साइन करेगी तुलसी डॉक्टर्स मिहिर का ऑपरेशन करने के लिए कहेंगे. ऐसे में पत्नी होने के नाते तुलसी सारी फॉर्मेलिटिज निभाने वाली है. मिहिर के हाल देखकर तुलसी बहुत रोएगी.

6/8





परी को लगने वाला है सदमा मिहिर की हालत के बारे में सुनकर परी को सदमा लगने वाला है. ऐसे में अजय परी की ढ़ाल बनने वाला है. ये वो समय होगा जब अजय और परी बेहद करीब आ जाएंगे.

Advertisement

7/8





रणविजय मनाएगा जश्न रणविजय को सुहास बताएगा कि तुलसी की जगह मिहिर घायल हो गया है. ये बात सुनकर रणविजय खुश हो जाएगा. रणविजय दावा करेगा कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है.

8/8



