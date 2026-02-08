Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बेहोशी में तुलसी का पल्लू पकड़ेगा मिहिर, सुहास की आएगी शामत

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मचने वाला है बवाल
स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. परी और अजय करीब आने लगे हैं. रणविजय बदला लेने की फिराक में है. वहीं मिहिर से तुलसी से प्यार का इजहार कर दिया है, सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब तक आपने देखा, तुलसी को मारने के लिए सुहास अलमारी गिरा देता है. ऐसा होते ही मिहिर तुलसी की जान बचाता है. मिहिर के घायल होते ही तुलसी मदद के लिए चिल्लाती है. वहीं सुहास सबको बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाता है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.