Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बुढ़ापे में ससुराल जाएगी तुलसी, नॉयना के तन बदन में लगेगी आग

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी को मिली माफी
एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. शांति निकेतन बिकने की कागार पर आ गया है. वहीं मिहिर अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है. मिहिर के अलावा उसके बच्चे भी घर को लेकर परेशान हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, ऋतिक हॉस्पिटल से वापस आते ही तुलसी से मिलने जाता है. यहां पर गायत्री भी तुलसी को समझाती है. गायत्री कहती है कि तुलसी को उसका घर बचाना होगा. वहीं ऋतिक तुलसी को अपने गले लगाकर खूब रोता है. वहीं तुलसी ऋतिक की मदद करने के लिए राजी हो जाती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से नॉयना के सभी प्लान पर पानी फिर जाएगा.