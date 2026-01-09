Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बुढ़ापे में ससुराल जाएगी तुलसी, नॉयना के तन बदन में लगेगी आग

1/8





सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी को मिली माफी एकता कपूर के जानेमाने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इस समय बवाल मचा हुआ है. शांति निकेतन बिकने की कागार पर आ गया है. वहीं मिहिर अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है. मिहिर के अलावा उसके बच्चे भी घर को लेकर परेशान हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, ऋतिक हॉस्पिटल से वापस आते ही तुलसी से मिलने जाता है. यहां पर गायत्री भी तुलसी को समझाती है. गायत्री कहती है कि तुलसी को उसका घर बचाना होगा. वहीं ऋतिक तुलसी को अपने गले लगाकर खूब रोता है. वहीं तुलसी ऋतिक की मदद करने के लिए राजी हो जाती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से नॉयना के सभी प्लान पर पानी फिर जाएगा.

ऋतिक को मिलेगा मुन्नी का साथ सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जल्द ही मुन्नी और ऋतिक की एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है. इस बार मुन्नी ऋतिक का साथ देने के लिए राजी हो जाएगी.

तुलसी से मिलने जाएगा मिहिर जल्द ही मिहिर तुलसी से मिलने जाने वाला है. मिहिर तुलसी से प्यारभरी बातें करेगा. वहीं तुलसी मिहिर को आंख दिखाने वाली है. मिहिर की शक्ल देखते ही तुलसी को सब कुछ याद आ जाएगा.

अपने मन की बात नहीं सुनेगी तुलसी तुलसी को उसकी अंतर्आत्मा बार बार रोकने वाली है. तुलसी को याद आएगा कि कैसे मिहिर ने नॉयना का साथ चुनकर उसे धोखा दिया था. फिर भी तुलसी मिहिर और उसके परिवार का साथ देने का फैसला करेगी.

मिहिर को आंख दिखाएगी तुलसी मिहिर बिना देर किए तुलसी को लेने के लिए जाएगा. मिहिर को देखकर तुलसी का दिमाग खराब होगा. तुलसी दावा करेगी कि वो केवल अपने बच्चों के लिए शांति निकेतन को बचाने जा रही है.

नॉयना और तुलसी के बीच खिंचेगी तलवार जल्द ही नॉयना को पता चलेगा कि तुलसी शांति निकेतन वापस आ रही है. तुलसी की वापसी की बात सुनते ही वो उससे मिलने पहुंच जाएग. तुलसी को नॉयना बताएगी कि वो और मिहिर कितना करीब आ चुके हैं.

सालों बाद शांति निकेतन में कदम रखेगी तुलसी आपको बता दें कि सालों बाद तुलसी और मिहिर शांति निकेतन में कदम रखने वाले हैं. परिवार के लोग तुलसी और मिहिर का भव्य स्वागत करेंगे. इस बार तो परी भी तुलसी और मिहिर पर प्यार लुटाएगी.

