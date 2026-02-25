इन फिल्मों का हो रहा है इंतजार
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का क्लैश होने वाला है और इन दिनों सिर्फ इन्हें दोनों मूवीज की बातें हो रही हैं. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार दो बड़ी मूवीज का क्लैश हो चुका है. फिलहाल, रणवीर सिंह की फिल्म और यश की फिल्म का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में 6 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जिनका फिल्म 'धुंरधर' और फिल्म 'टॉक्सिक' से ज्यादा बज बना हुआ है. आइए जानते हैं कि ये मूवीज कौन सी हैं और कब सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.