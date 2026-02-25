1/8





इन फिल्मों का हो रहा है इंतजार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का क्लैश होने वाला है और इन दिनों सिर्फ इन्हें दोनों मूवीज की बातें हो रही हैं. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार दो बड़ी मूवीज का क्लैश हो चुका है. फिलहाल, रणवीर सिंह की फिल्म और यश की फिल्म का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में 6 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जिनका फिल्म 'धुंरधर' और फिल्म 'टॉक्सिक' से ज्यादा बज बना हुआ है. आइए जानते हैं कि ये मूवीज कौन सी हैं और कब सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.

फिल्म भूत बंगला अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की दो बार रिलीज डेट बदली है. इस फिल्म में डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार की एक बार फिर जोड़ी बनी है.

फिल्म लाहौर 1947 सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म 13 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं.

फिल्म बैटल ऑफ गलवान सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होने के बाद इसका जबरदस्त बज बना हुआ है. ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी, पहले ये 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली थी.

फिल्म दृश्यम 3 अजय देवगन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'दृश्यम' के दो पार्ट ने लोगों को जमकर मनोरंजन किया है. इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी 'दृश्यम 3' इस साल रिलीज होने वाला है. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी.

फिल्म रामायण पार्ट 1 रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में बनाई जा रही है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर आने वाला है. वही, फिल्म 'रामायण' का दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा.

फिल्म किंग शाहरुख खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी. शाहरुख खान की साल 2024 और 2025 में एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है.

