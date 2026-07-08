Lock Upp 2 में कैंची की तरह जबा चला रही हैं Sunita Ahuja

Lock Upp 2 में Sunita Ahuja जमकर बयानबाजी कर चुकी हैं. हाल ये है कि Sunita Ahuja ने तो अपने पति गोविंदा को भी नहीं छोड़ा है, आए दिन Sunita Ahuja गोविंदा को लेकर खुलासे करती रहती हैं. लॉकअप के पहले दिन Sunita Ahuja ने दावा किया था कि गोविंदा किसी को डेट कर रहे हैं. ये बयान नेशनल टीवी पर बोलकर Sunita Ahuja ने हंगामा मचा दिया था. जिसके बाद से ही Sunita Ahuja लगातार अपने पति के बारे में कोई न कोई बयान देती ही रहती हैं. चलिए जानते हैं कि Sunita Ahuja ने अब तक कितने विवाद बयान लॉकअप के घर में दिए हैं.