दोस्ती की ये कैसी सजा... इस एक्टर पर लगे किसी और की गर्लफ्रेंड चुराने के आरोप, अपनी ही होने वाली भाभी पर डाले डोरे

इस एक्टर पर लगे किसी और की गर्लफ्रेंड चुराने के आरोप

मनोरंजन जगत में धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. कई बार सितारे प्यार में धोखा खा चुके हैं. आज हम ऐसे ही एक टीवी एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं. इस एक्टर की गर्लफ्रेंड पर उसके ही ब्रेस्टफ्रेंड की गंदी नजर थी, आगे चलकर अपने ही दोस्त की वजह से इस एक्टर का दिल टूटा. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि हर्षद चोपड़ा हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हैं 3 और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शो में काम कर चुके हैं. इस समय Harshad Chopda लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. लॉकअप 2 में Harshad Chopda ने जमाने के सामने अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड की बेवफाई का जिक्र किया है. इस रिपोर्ट में हम आपको Harshad Chopda की ये कहानी सुनाने वाले हैं.