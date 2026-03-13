लिंकअप की अफवाहों के बीच पटाखा बनकर निकलीं Malaika Arora, आंहें भरते रह गए फैंस

1/8





पटाखा बनकर निकलीं Malaika Arora बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. भले ही मलाइका अरोड़ा किसी फिल्म में न नजर आएं लेकिन वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं. कभी लोग उनकी ड्रेस को देखकर पागल हो जाते हैं तो कभी पर्सनल लाइफ को देखकर, इस समय भी लोग मलाइका अरोड़ा के बारे में ही बात कर रहे हैं. हाल ही में मलाइका अरोड़ा कृतिका कामरा और गौरव कपूर की वैडिंग पार्टी में धमाल मचाने पहुंची थीं. अब इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिनमें मलाइका अरोड़ा बहुत कमाल लग रही हैं.

ऐसा दिखा Malaika Arora का अंदाज मलाइका अरोड़ा कृतिका कामरा और गौरव कपूर की वैडिंग पार्टी में सिल्वर कलर का डीप गाउन पहनकर पहुंची थीं. जिसके साथ मलाइका अरोड़ा ने हाई हील्स कैरी की थीं.

Malaika Arora के क पीस ने खींचा लोगों का ध्यान अपने लुक को चमकाने के लिए मलाइका अरोड़ा ने गले में एक शानदार नेकलेस पहना था. इस नेकपीस ने मलाइका अरोड़ा के लुक पर चार चांद लगा दिए हैं.

Malaika Arora की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं फैंस सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा के इस ग्लैमरस लुक ने हंगामा मचा दिया है. लोग लगातार मलाइका अरोड़ा के इस शानदार लुक के बारे में ही बात कर रहे हैं.

शादी में भी बवाल बनकर पहुंची थीं Malaika Arora आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी में भी शिरकत करने पहुंची थीं. इस दौरान मलाइका अरोड़ा की साड़ी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

Malaika Arora ने मीडिया के आगे दिए जमकर पोज जैसे ही आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा, कृतिका कामरा और गौरव कपूर की वैडिंग पार्टी में पहुंची वैसे ही बवाल मच गया. मीडिया के सामने बॉलीवुड की इस दीवा ने खूब पोज दिए हैं.

लिंकअप की अफवाहों से परेशान हैं Malaika Arora अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मलाइका अरोड़ा के अफेयर की खबर सामने आई थी. मलाइका अरोड़ा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो सोराब बेदी के साथ थिरकती दिखी थीं.

