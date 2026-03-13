लिंकअप की अफवाहों के बीच पटाखा बनकर निकलीं Malaika Arora, आंहें भरते रह गए फैंस

पटाखा बनकर निकलीं Malaika Arora
बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. भले ही मलाइका अरोड़ा किसी फिल्म में न नजर आएं लेकिन वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं. कभी लोग उनकी ड्रेस को देखकर पागल हो जाते हैं तो कभी पर्सनल लाइफ को देखकर, इस समय भी लोग मलाइका अरोड़ा के बारे में ही बात कर रहे हैं. हाल ही में मलाइका अरोड़ा कृतिका कामरा और गौरव कपूर की वैडिंग पार्टी में धमाल मचाने पहुंची थीं. अब इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं जिनमें मलाइका अरोड़ा बहुत कमाल लग रही हैं.