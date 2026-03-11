Kritika Kamra-Gaurav Kapur की शादी में क्रिकेट जगत से फिल्मी सितारों तक का लगा मेला, इस डायरेक्टर के लुक ने लूट ली महफिल

Kritika Kamra-Gaurav Kapur की शादी में क्रिकेट से फिल्मी हस्तियों का लगा मेला
Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding: टीवी से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) और मशहूर टीवी एंकर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर (Gaurav Kapur) 11 मार्च 2026, बुधवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. कपल कुछ करीबी लोगों और रिश्तों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड मैरिज (Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding) करेगा, जिसका गवाह बनने के लिए क्रिकेट जगत से लेकर फिल्मी दुनिया तक के तमाम सितारे वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे हैं. लेकिन इसमें एक ऐसा डायरेक्टर और एक्टर है, जिसने अपने लुक से पूरी लाइमलाइट लूट ली.