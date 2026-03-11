Kritika Kamra-Gaurav Kapur की शादी में क्रिकेट जगत से फिल्मी सितारों तक का लगा मेला, इस डायरेक्टर के लुक ने लूट ली महफिल

1/8





Kritika Kamra-Gaurav Kapur की शादी में क्रिकेट से फिल्मी हस्तियों का लगा मेला Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding: टीवी से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) और मशहूर टीवी एंकर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर (Gaurav Kapur) 11 मार्च 2026, बुधवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. कपल कुछ करीबी लोगों और रिश्तों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड मैरिज (Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding) करेगा, जिसका गवाह बनने के लिए क्रिकेट जगत से लेकर फिल्मी दुनिया तक के तमाम सितारे वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे हैं. लेकिन इसमें एक ऐसा डायरेक्टर और एक्टर है, जिसने अपने लुक से पूरी लाइमलाइट लूट ली.

साड़ी में वेडिंग फंक्शन अटेंड करने पहुंची सोहा अली खान कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी (Kritika Kamra Gaurav Kapur Wedding) में शामिल होने के लिए पटौदी खानदान की बेटी और एक्ट्रेस सोहा अली खान (Soha Ali Khan) पहुंची हैं. इस दौरान उन्हें ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी में देखा गया, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. सोहा कपल के वेडिंग वेन्यू पर अपनी बेटी और पति के साथ पहुंची हैं.

जहीर खान और सगारिका ने लगाए फंक्शन में चार चांद कृतिका और गौरव की शादी में सिर्फ फिल्म जगत के ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के सितारे भी पहुंचे हैं. इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, जिसमें से एक क्रिकेटर जहीर खान (Zaheer Khan) का भी है. कपल के फंक्शन में जहीर अपनी पत्नी एक्ट्रेस और मॉडल सागरिका घाटगे (Sagarika Ghatge) के साथ पहुंचे. दोनों का लुक बेहद सिंपल लेकिन गॉर्जियस लग रहा था. जहीर जहां सिंपल कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट कैरी किए दिखे, वहीं सागरिका साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं.

पत्नी हेजल कीच के साथ पहुंचे युवराज सिंह इस वेडिंग फंक्शन में क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) भी अपनी एक्ट्रेस पत्नी हेजल कीच (Hazel Keech) के साथ कपल को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए पहुचें हैं. इस दौरान कपल का ट्रेजिशनल लुक देखने को मिला. हेजल डार्क ब्लू कलर की सारा ड्रेस में नजर आईं वहीं, युवराज सिंह क्रीम कलर के कुर्ते में दिखाई दिए, दोनों की जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही है.

मलाइका अरोड़ा ने ट्रेडिशनल लुक से लगाई आग कृतिका और गौरव की शादी में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए. अक्सर अपने बोल्ड लुक के लिए जानी-जाने वाली एक्ट्रेस ने इस फंक्शन में ट्रेडिशनल लुक से आग लगाई है. कृतिका कामरा की शादी के लिए मलाइका ने नेट वाली साड़ी को चुना है, जिसमें उनकी खूबसूरती निखरकर आ रही है.

सिंपल लुक में पहुंचे वीरेंद्र सहवाग गौरव कपूर (Gaurav Kapur) की शादी में क्रिकेट की दुनिया के जाने-माने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) भी पहुंचें हैं. इस दौरान पूर्व दिग्गज खिलाड़ी को बेहद ही सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में देखा गया. इस वेडिंग फंक्शन के लिए उन्होंने ग्रे कुर्ते को चुना जो उनपर काफी जच भी रहा है.

इस ड्रेस में पहुंची Pooja Gaur फिल्म और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े इस कपल के वेडिंग फंक्शन में प्रतिज्ञा फेम एक्ट्रेस पूजा गौर (Pooja Gaur) भी पहुंचीं. एक्ट्रेस की शादी के लिए पूजा ने साउथ इंडियन साड़ी को चुना, जिसमें वो कमाल की लग रही हैं.

