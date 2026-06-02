Mani Ratnam की इन 6 फिल्मों से हिल गया था गया बॉक्स ऑफिस, बदल गया था सिनेमा का इतिहास; क्या आपने देखी हैं ये ऑल-टाइम हिट मूवीज?

Mani Ratnam की इन 6 फिल्मों से हिल गया था गया बॉक्स ऑफिस

Mani Ratnam Top 6 All Time Hit Movies: भारतीय सिनेमा के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम ने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तsक की किस्मत बदलकर रख दी. उन्हें अपने बेहतरीन कहानी, शानदार म्यूजिक और विजुअल्स के लिए जाना जाता है. मणिरत्नम वो हैं, जिन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामा के सिर्फ अपनी बेहतरीन लाइटिंग और दिल छू लेने वाले संगती और दमदार कहानियों के दम पर बॉक्स ऑफिस को हिलाकर कर दिया है. उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और कालजयी फिल्में दी है, जो ऑल टाइम हिट रही हैं.