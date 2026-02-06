कभी नाम पर दंगा, कभी रोल पर कोहराम! Ghooskhor Pandit से पहले Manoj Bajpayee की इन 5 फिल्मों पर मच चुका है बवाल

1/8





Manoj Bajpayee की इन 5 फिल्मों पर मच चुका है बवाल Manoj Bajpayee Movies: बॉलीवुड इंडस्ट्री के मंझे हुए एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) अपनी संजीदा एक्टिंग और दमदार कहानी वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक कई मूवीज दी हैं, लेकिन इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म 'घूसखोर पंडत' (Ghooskhor Pandit) को लेकर विवादों में आ गए हैं.

Ghooskhor Pandit पंडित पर क्यों हो रहा विवाद? दरअसल, जैसे ही मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर 'घूसखोर पंडित' के टाइटल का ऐलान हुआ वैसे ही इस फिल्म का जोर-शोर से विरोध शुरू हो गया. लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब एक्टर की किसी फिल्म पर विरोध किया जा रहा है. मनोज बाजपेयी की कई और मूवीज पर विरोध हो चुके हैं.

क्यों आती है मनोज बाजपेयी की फिल्में विवादों में गौरतलब है कि, मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee Movies) अक्सर सामाजिक सच्चाई, सिस्टम की सड़ांध, क्राइम की दुनिया या फिर बेहद संवेदनशील मुद्दों पर आधारित फिल्मों का सेलेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवीज विरोधियों के निशाने पर आ जाती है.

Pinjar पर हुआ था बवाल मनोज बाजपेयी एक दशक से ज्यादा समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और एक से बढ़कर एक फिल्मे दी हैं. इसी लिस्ट में उनकी 'घूसखोर पंडित' भी शामिल है, जिसपर इन दिनों रोक लगाने की मांग चल रही है. लेकिन इसके पहले उनकी साल 2003 में आई फिल्म 'पिंजर' (Pinjar) भी खूब विवादों में रही थी. फिल्म में बंटवारे के दौरान महिलाओं के अपहरण और पीड़ा को दिखाया गया, जिसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं.

इस फिल्म ने दिलाई मनोज बाजपेयी को पहचान इस लिस्ट में 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'बैंडिट क्वीन' (Bandit Queen) भी शामिल है, जिसमें मनोज बाजपेयी ने डकैत विक्रम मल्लाह का किरदार निभाया था. इस मूवी में यौन उत्पीड़न, हिंसा और गाली-गलौज को लेकर खूब विवाद हुआ था. इतना ही नहीं कई संगठनों ने फिल्म को बैन करने की मांग की थी. हालांकि, रिलीज के बाद इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और इसी मूवी से मनोज बाजपेयी को पहचान भी मिली थी.

विवाद के बीच बनी कल्ट क्लासिक फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म 'शूल' (Shool) भारतीय सिनेमा की सबसे दमदार कॉप ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जाती है, लेकिन रिलीज से पहले कुछ राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि मूवी में सिस्टम, राजनीति और पुलिस के गठजोड़ को बेबाकी से दिखाया गया था. हालांकि, बाद में इस फिल्म को बड़ी सफलता मिली थी.

रिलीज के बाद बनी आइकॉनिक फिल्म अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs of Wasseypur) मनोज बाजपेयी के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक हैं, लेकिन ये मूवी विवादों की लंबी फेहरिस्त लेकर आई थी. डायलॉग्स, गालियों और हिंसक अंदाज की वजह से चर्चा में रहा. कई बार फिल्म पर अश्लील भाषा और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगे और कुछ सीन्स हटाने की मांग की थी. हालांकि, रिलीज के बाद ये आइकॉनिक फिल्म बनी.

