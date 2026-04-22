Manoj Bajpayee Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक हैं मनोज बाजपेयी? फिल्मों के अलावा इन 3 जगहों से छापते हैं नोट

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कितनी संपत्ति के मालिक हैं मनोज बाजपेयी? Manoj Bajpayee Net Worth: बॉलीवुड में 100 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) इंडस्ट्री में अपनी सादगी और मंझी हुई एक्टिंग के लिए जाते हैं. 30 से अधिक सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव मनोज बाजपेयी 23 अप्रैल 2026 को अपना 56वां जन्मदिन (Manoj Bajpayee Birthday) सेलिब्रेट करने वाले हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा से निकलकर नेशनल अवॉर्ड्स ही हैट्रिक लगाने वाले मनोज ने आज कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है?

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मनोज बाजपेयी नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) को अक्सर इंटरव्यू में खुद को मिडिल क्लास करते हुए सुना जाता है, लेकिन उनकी नेटवर्थ चौंकाने वाली है. उनके जन्मदिन के खास मौके पर न सिर्फ एक्टर की कुल संपत्ति के बारे में जानेंगे बल्कि, उनकी कमाई का सोर्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे.

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मनोज बाजपेयी की पहली फिल्म कौन-सी थी? मनोज बाजपेयी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की शिक्षा ली और फिर इसके बाद उन्होंने 'इम्तिहान', 'स्वाभिमान' और 'सुनो रे किस्सा' जैसे शोज से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस दौरान उनके हाथ साल 1994 में आई फिल्म 'द्रोहकाल' लगी. हालांकि, इसमें उनका महज एक मिनट रोल था.

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इस फिल्म से मिली मनोज बाजपेयी की पहचान हालांकि, इसके बाद एक्टर को साल 1998 में आई फिल्म 'सत्या' में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनका स्क्रीन टाइम अच्छा खासा था. इस मूवी में उन्होंने भीखू म्हात्रे का रोल निभाया था, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और उनका एक्टिंग करियर चल पड़ा.

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इन फिल्मों से जमाई अपनी शाख इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया. जिसमें 'शूल', 'कौन'?, 'फिजा', 'जुबैदा', 'अक्स', 'पिंजर', 'राजनीति', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'स्पेशल 26', 'अलीगढ़', 'भोसले' और 'गुलमोहर' जैसी फिल्में शामिल है. इसके अलावा वो की वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं.

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कितनी है मनोज बाजपेयी की नेटवर्थ? एक्टर को बॉलीवुड में काम करते हुए 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और वो 100 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं. जिससे उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति बना ली है. लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर की नेटवर्थ (Manoj Bajpayee Net Worth) 170 करोड़ रुपए है.

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मनोज बाजपेयी के पास कौन-कौन सी गाड़ियां हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर मुंबई के अंधेरी में एक आलीशान अपार्टमेंट के मालिक हैं और साथ ही उनके होमटाउन बिहार में भी उनकी संपत्ति है. इसके अलावा उनके पास लैंड क्रूजर प्राडो, मर्सिडीज-बेंज GLS 400d 4MATIC, SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और BMW 5 सीरीज सेडान जैसी करोड़ों की गाड़ियां भी हैं.

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