Rani Mukerji की इन फिल्मों ने किया था बंपर कलेक्शन, इन ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय

ओटीटी पर देखें रानी मुखर्जी की ये मूवीज बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' इस समय चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म पहले फरवरी के आखिरी में रिलीज होने वाली थी लेकिन मेकर्स इसे जनवरी के लास्ट में सिनेमाघरों में लाए हैं. इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया था. अब देखने वाली बात होगी कि रानी मुखर्जी की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. फिल्म 'मर्दानी 3' के रिलीज बीच जानते हैं कि एक्ट्रेस के करियर में किन फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की और इन्हें किन ओटीटी पर देखा जा सकता है.

फिल्म 'गुलाम' रानी मुखर्जी की फिल्म 'गुलाम' साल 1998 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13.36 करोड़ रुपये कमाए थे. रानी मुखर्जी की इस फिल्म को प्राइम वीडियो देख सकते हैं.

फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रानी मुखर्जी की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' ने 48.67 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

फिल्म 'चलते चलते' रानी मुखर्जी की फिल्म 'चलते चलते' साल 2003 में रिलीज हुई थी. रानी मुखर्जी की फिल्म 19.44 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

फिल्म 'हम तुम' साल 2004 में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म 'हम तुम' को लोगों ने पसंद किया था. फिल्म ने 21.64 करोड़ रुपये कमाए थे. रानी मुखर्जी की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

फिल्म 'बंटी और बबली' रानी मुखर्जी की फिल्म 'बंटी और बबली' आते ही लोगों के बीच छा गई थी. साल 2005 में आई इस फिल्म ने 36.25 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

फिल्म 'हिचकी' फिल्म 'हिचकी' में रानी मुखर्जी के काम में को पसंद किया गया था. रानी मुखर्जी की ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 46.21 करोड़ रुपये कमाए थे. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

