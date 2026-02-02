Mardaani 3 ने ओपनिंग वीकेंड पर की धांसू कमाई, Rani Mukerji की इन दो मूवीज से खा गई मात

रानी मुखर्जी की टॉप ओपनिंग वीकेंड मूवीज
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की चर्चित फ्रेंचाइजी फिल्म 'मर्दानी' का तीसरा पार्ट 'मर्दानी 3' इन दिनों सिनेमाघरों में लोगों को एंटरटेन कर रहा है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'मर्दानी 3' को उस समय पसंद किया जा रहा है जब बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' लगी हुई है. रानी मुखर्जी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 17.25 करोड़ रुपये की कमाई कर लिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की किन मूवीज ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छी कमाई की थी.