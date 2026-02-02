Mardaani 3 ने ओपनिंग वीकेंड पर की धांसू कमाई, Rani Mukerji की इन दो मूवीज से खा गई मात

1/8





रानी मुखर्जी की टॉप ओपनिंग वीकेंड मूवीज बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की चर्चित फ्रेंचाइजी फिल्म 'मर्दानी' का तीसरा पार्ट 'मर्दानी 3' इन दिनों सिनेमाघरों में लोगों को एंटरटेन कर रहा है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'मर्दानी 3' को उस समय पसंद किया जा रहा है जब बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' लगी हुई है. रानी मुखर्जी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 17.25 करोड़ रुपये की कमाई कर लिया है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की किन मूवीज ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छी कमाई की थी.

फिल्म तलाश रानी मुखर्जी फिल्म 'तलाश' में नजर आई थीं. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 47.10 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म मर्दानी 2 रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 2' साल 2019 में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड पर 18.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

फिल्म मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 6 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये कमाए कमाए हैं. इस तरह से फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 17.25 करोड़ रुपये की कमाई की है.

फिल्म कभी अलविदा ना कहना साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' ने पहले वीकेंड पर 16.62 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. रानी मुखर्जी की ये फिल्म आते ही छा गई थी.

फिल्म हिचकी साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'हिचकी' को लोगों ने पसंद किया था. रानी मुखर्जी की फिल्म ने पहले वीकेंड पर 15.35 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेकशन किया था.

फिल्म मर्दानी रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी' साल 2014 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म चर्चा में रही थी. रानी मुखर्जी की फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड पर 14.46 करोड़ रुपये कमाए थे.

