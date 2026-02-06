Mathira Private Video: प्राइवेट वीडियो शेयर करने पर खाएंगे जेल की हवा, अब पाकिस्तानी मॉडल का क्लिप हुआ लीक!

मथिरा के वीडियो को किया जा रहा सर्च
पाकिस्तान की मॉडल मथिरा का एक बार फिर चर्चा में आ गई है. मथिरा को लेकर कहा जा रहा है कि उनका प्राइवेट लीक हो गया है. इसके बाद लोग उनके नाम से इस वीडियो को सर्च करने में जुट गए हैं. हालांकि, ये पहला मामला नहीं है जब किसी मॉडल या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का प्राइवेट लीक हुआ है. इससे पहले कई ऐसे वीडियोज सामने आए हैं. हालांकि, इन वीडियोज को लेकर कहा गया कि ये एआई जेनरेटेड हैं. इसके साथ ही बताया गया कि इन्हें शेयर या फॉरवर्ड करने पर जेल की सजा होगी. इसके बाद भी इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा में आ जाते हैं.