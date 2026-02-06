Mathira Private Video: प्राइवेट वीडियो शेयर करने पर खाएंगे जेल की हवा, अब पाकिस्तानी मॉडल का क्लिप हुआ लीक!

1/8





मथिरा के वीडियो को किया जा रहा सर्च पाकिस्तान की मॉडल मथिरा का एक बार फिर चर्चा में आ गई है. मथिरा को लेकर कहा जा रहा है कि उनका प्राइवेट लीक हो गया है. इसके बाद लोग उनके नाम से इस वीडियो को सर्च करने में जुट गए हैं. हालांकि, ये पहला मामला नहीं है जब किसी मॉडल या सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का प्राइवेट लीक हुआ है. इससे पहले कई ऐसे वीडियोज सामने आए हैं. हालांकि, इन वीडियोज को लेकर कहा गया कि ये एआई जेनरेटेड हैं. इसके साथ ही बताया गया कि इन्हें शेयर या फॉरवर्ड करने पर जेल की सजा होगी. इसके बाद भी इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा में आ जाते हैं.

2/8





मथिरा के वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं मीडिया रिपोर्टस, में बताया जा रहा है कि मथिरा का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हालांकि, इस वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं हुई है. इसके बाद भी लोग इसे शेयर और सर्च करते रहे.

3/8





मथिरा ने वीडियो को बताया गलत 'न्यूज एक्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, मथिरा ने प्राइवेट वीडियो वायरल होने के दावे का खंडन किया है. मथिरा का कहना है कि उनके नाम, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया गया है. जो कंटेंट वायरल किया जा रहा है वो फेक है.

Advertisement

4/8





मथिरा ने फैंस से की ये अपील मथिरा ने अपने तमााम चाहने वाले फैंस से अपील की है कि बिना जांच-पड़ताल किसी भी कंटेंट पर भरोसा ना करें और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें. रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ऐसा ही एक वीडियो पहले भी शेयर हुआ था, जिसे बाद में हटाया गया था.

5/8





सोशल मीडिया पर हुए कई वीडियोज हुए वायरल सोशल मीडिया बीते कुछ महीने से कई प्राइवेट वीडियोज लगातार चर्चा में बने हुए हैं. 19 मिनट 34 सेकेंड, 6 मिनट 39 सेकेंड, 7 मिनट 11 सेकेंड समेत कई वीडियो वायरल हुए हैं. इसके बाद लोगों ने इंटरनेट पर इन्हें खूब सर्च किया.

6/8





फेक वायरल वीडियोज को खोलने पर होगा नुकसान सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियोज को वायरल करना खतरे से खाली नहीं है. इन वीडियोज को सर्च करने से लेकर लिंक खोलने पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. इन वीडियोज के जाल में फंसकर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, हनी ट्रैप में फंस सकते हैं. इस तरह से पर्सनल जानकारी को बड़ा खतरा है.

Advertisement

7/8





वायरल वीडियोज को शेयर करने के लिए दी गई चेतावनी इंटरनेट की दुनिया में इस तरह से प्राइवेट वीडियोज के जरिए लोगों को फंसाने का काम किया जाता है. इसलिए बार-बार लोगों को चेतावनी दी जाती है लेकिन लोग अनदेखी करती हैं. जिसके चलते वह काफी नुकसान का सामना करते हैं.

8/8



