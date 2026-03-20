दुनिया की इन 7 महिलाओं ने खूबसूरती के साथ कमाई में भी गाड़े झंडे, दौलत देख फटी रह जाएंगी आंखें! इस बॉलीवुड हसीना ने मारी बाजी

दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत हसीनाओं में कौन कितनी दौलत की है मालकिन?
Meet The 7 Most Beautiful Women In The World: हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड तक की तमाम हसीनाएं आज सिर्फ एक्टिंग और फैशन शो तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने हुनर और बिजनेस से अरबों की संपत्ति भी खड़ी की है. हसीनाएं अपनी खूबसूरती और कातिलाना लुक्स से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, इनका बैंक बैलेंस इतना है जो किसी छोटे देश की इकोनॉमी को टक्कर देने की ताकत रखता है. खास बात तो ये है कि, टॉप 7 की लिस्ट में एक बॉलीवुड हसीना का नाम भी शामिल है.