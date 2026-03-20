दुनिया की इन 7 महिलाओं ने खूबसूरती के साथ कमाई में भी गाड़े झंडे, दौलत देख फटी रह जाएंगी आंखें! इस बॉलीवुड हसीना ने मारी बाजी

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दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत हसीनाओं में कौन कितनी दौलत की है मालकिन? Meet The 7 Most Beautiful Women In The World: हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड तक की तमाम हसीनाएं आज सिर्फ एक्टिंग और फैशन शो तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने हुनर और बिजनेस से अरबों की संपत्ति भी खड़ी की है. हसीनाएं अपनी खूबसूरती और कातिलाना लुक्स से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, इनका बैंक बैलेंस इतना है जो किसी छोटे देश की इकोनॉमी को टक्कर देने की ताकत रखता है. खास बात तो ये है कि, टॉप 7 की लिस्ट में एक बॉलीवुड हसीना का नाम भी शामिल है.

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लिस्ट की टॉप पर हैं रिहाना इस लिस्ट में पहले नंबर पर हॉलीवुड की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस रिहाना (Rihanna) का नाम है. बारबाडोसा से आकर रिहाना ने अमेरिका में अपना एक साम्राज्य खड़ा किया है. वह इस लिस्ट में सबसे अमीर हैं. दरअसल, रिहाना सिर्फ म्यूजिक और एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपने ब्यूटी ब्रांड 'Fenty Beauty' से भी अरबों की कमाई करती हैं. आज वो स्किनकेयर और कपड़ों के बिजनेस से दुनिया की सबसे अमीर महिला कलाकारों में से एक हैं. रिहाना की नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर यानी 11 हजार 620 करोड़ रुपए है.

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दूसरे नंबर एंजेलिना जोली ने बनाई है जगह दूसरे नंबर पर 90 के दशक में हॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) का नाम है. इन्हें फिल्म जगत की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक माना जाता है. एंजेलिना एक्टिंग के साथ-साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े अवॉर्ड्स जीते हैं. एक्ट्रेस की नेटवर्थ 120 मिलियन डॉलर यानी 996 करोड़ रुपए है.

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तीसरे नंबर पर इस एक्ट्रेस ने मारी बाजी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाने वाली हॉलीवुड की एक्ट्रेस हेली बेरी (Halle Berry) हैं. मिस यूएसए और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. साल 2004 में आई फिल्म 'कैटवुमन' से उन्हें पहचान मिली थी. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करती हैं. बता दें कि, हेली बेरी की कुल संपत्ति 90 मिलियन डॉलर यानी 747 करोड़ रुपए है.

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लिस्ट में इस बॉलीवुड हसीना ने बनाई जगह आपको जानकर हैरानी होगी कि, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर किसी हॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है. दरअसल, ये कोई और नहीं बल्कि ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) हैं. साल 2000 में 'मिस वर्ल्ड' का खिताब जीतने वाली प्रियंका आज 70 मिलियन डॉलर यानी 581 करोड़ रुपए की मालकिन बन चुकी है.

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500 मिलियन डॉलर की मालकिन है ये एक्ट्रेस दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में पांचवें नंबर पर सिंगर और एक्ट्रेस बियॉन्से (Beyonce Knowles) का नाम है. बियॉन्से को अपनी जनरेशन की सबसे महान कलाकारों में से एक माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस की नेटवर्थ लगभग 500 मिलियन डॉलर यानी 4150 करोड़ रुपए हैं. वहीं अगर उनकी संपत्ति को उनके पति रैपर जे-जेड के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कुल 1 अरब से भी ज्यादा की मालकिन हैं.

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कितने करोड़ क मालकिन है ये फ्रेंच सिंगर? छठे नंबर पर सिंगर और एक्ट्रेस फ्रांकोइस हार्डी (Françoise Hardy) का नाम है. इन्हें अमेरिका में भले ही न पहचाना जाता हो, लेकिन अगर आप फ्रेंच म्यूजिक लवर हैं तो आप हार्डी को जरूर जानते होंगे. 1960 के दशक में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा कर दी थी. यूरोप में देखते ही देखते वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गईं कि, उनके यूट्यूब वीडियो पर करोड़ों व्यूज आने लगे. वहीं अगर बात करें फ्रांकोइस हार्डी के नेटवर्थ की तो वो करी 25 मिलियन डॉलर यानी 207 करोड़ 50 लाख है.

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