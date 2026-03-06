Meri Zindagi Hai Tu: हानिया आमिर या फिर बिलाल अब्बास... दोनों में से कौन है सोने की मुर्गी? नेटवर्थ जानकर लगेगा सदमा

हानिया आमिर या फिर बिलाल अब्बास कौन है सबसे ज्यादा अमीर
पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तू इस समय लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. शो में हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. शो में तो दोनों बहुत ही सारे अंदाज में नजर आते हैं. हालांकि असल जिंदगी में हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान दोनों ही बहुत अमीर हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि पैसे के मामले में हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान में से कौन आगे है. हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान की नेटवर्थ जानकर आपको सदमा लग जाएगा.