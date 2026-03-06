Meri Zindagi Hai Tu: हानिया आमिर या फिर बिलाल अब्बास... दोनों में से कौन है सोने की मुर्गी? नेटवर्थ जानकर लगेगा सदमा

1/8





हानिया आमिर या फिर बिलाल अब्बास कौन है सबसे ज्यादा अमीर पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तू इस समय लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. शो में हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. शो में तो दोनों बहुत ही सारे अंदाज में नजर आते हैं. हालांकि असल जिंदगी में हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान दोनों ही बहुत अमीर हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि पैसे के मामले में हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान में से कौन आगे है. हानिया आमिर और बिलाल अब्बस खान की नेटवर्थ जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

कितनी है हानिया आमिर की नेटवर्थ रिपोर्ट्स की मानें तो हानिया आमिर की नेटवर्थ 40 करोड़ -43 करोड़ PKR है. कहना गलत नहीं होगा कि आम सी दिखने वाली हानिया आमिर बहुत अमीर हैं.

ऐसे नोट छापती हैं हानिया आमिर हानिया आमिर पाकिस्तानी टीवी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट और ब्रांड एंबेसडर बनकर पैसे छापते हैं. हानिया आमिर एक सीरियल में काम करने के लिए 3 से 4 लाख PKR रुपए फीस लाती है.

इतने अमीर हैं बिलाल अब्बास खान बताया जा रहा है कि बिलाल अब्बास खान की संपत्ति करीब 27 करोड़ PKR है. कमाई के लिए बिलाल अब्बास खान भी टीवी सीरियल और ब्रांड एंडोर्समेंट में काम करते हैं.

एक एपिसोड के इतने रुपए लेते हैं बिलाल अब्बास खान बिलाल अब्बास खान एक सीरियल में काम करने के लिए 2.5 से 3.5 मिलियन PKR लेते हैं. बिलाल अब्बास खान की फीस हानिया की तरह बाकी सितारों से काफी कम है.

बिलाल अब्बास खान और हानिया में से कौन है ऊपर आंकड़े इस बात का सबूत है कि हानिया आमिर अपने कोस्टार से दोगुनी दौलत रखती हैं. ऐसे में बिलाल अब्बास खान को हानिया से आगे निकलने के लिए और भी मेहनत करनी होगी.

हानिया आमिर की है जबरदस्त ब्रैंड वैल्यू बिलाल अब्बास खान के आगे हानिया आमिर की ब्रैड वैल्यू बहुत ज्यादा है. सोशल मीडिया पर भी हानिया आमिर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. एक पोस्ट शेयर करके हानिया लाखों रुपए छाप लेती हैं.

