Met Gala 2026: रेड कार्पेट पर कपड़ों के नाम पर ये क्या पहन आईं हसीनाएं? 'Naked Dressing' देख फटी रह गईं सबकी आंखें

Met Gala 2026 Red Carpet

Met Gala 2026 Red Carpet: दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट मेट गाला सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि ये ग्लैमर, आर्ट और चैरिटी का एक ऐसा संगम है जो दुनियाभर के सितारों को एक मंच पर साथ ले आता है. इस इवेंट में सितारे 'नेकेड ड्रेसिंग' से लेकर 'बोल्ड और ट्रांसपेरेट आउटफिट्स' तक पहनकर रेड कार्पेट पर उतरते हैं. वहीं इस साल की थीम 'कॉस्ट्यूम आर्ट' पर बेस्ड थी, जिसमें कला और फैशन के जरिए अलग-अलग तरह के बॉडी टाइप्स को दिखाने को कोशिश की गई, लेकिन सितारों ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया.