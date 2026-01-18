इस एक्ट्रेस के साथ फोटोशूट के दौरान हुई थी घिनौनी हरकत, घटना के बाद...

1/8





एक्ट्रेस मना रही हैं अपना जन्मदिन बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस मिनिषा लांबा 18 जनवरी को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं. मिनिषा लांबा का एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं रहा है लेकिन वह समय-समय पर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिनिषा लांबा के साथ एक बार फोटोशूट के दौरान गंदी हरकत हुई थी. आइए जानते हैं ये क्या मामला था.

2/8





मिनिषा लांबा ने 2005 में शुरू किया करियर मिनिषा लांबा ने साल 2005 में 20 साल की उम्र फिल्म यहां से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'बचना ऐ हसीनो', 'किडनैप', 'शौर्य', 'भेजा फ्राई 2', 'जोकर', 'जिला गाजियाबाद' जैसी मूवीज में काम किया है.

3/8





मिनिषा लांबा ने कुछ मूवीज में किया काम मिनिषा लांबा ने अपने 20 साल के करियर में कुछ ही मूवीज में काम किया है. इनमें से अधिकतर मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉट साबित हुई हैं. मिनिषा लांबा साल 2017 में आखिरी बार मूवी में नजर आई थीं.

4/8





मिनिषा लांबा ने टीवी में भी किया काम मिनिषा लांबा ने फिल्मों के अलावा टीवी इंडस्ट्री में काम किया है. मिनिषा लांबा ने 'बिग बॉस 8' में हिस्सा लिया था. वह 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' में गेस्ट के तौर पर जा चुकी हैं.

5/8





मिनिषा लांबा ने फिल्मों से बनाई दूरी मिनिषा लांबा फिल्मी पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी झलक देखने को मिलती रहती है. मिनिषा लांबा अक्सर अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

6/8





मिनिषा लांबा हो गई थीं हैरान मिनिषा लांबा की लाइफ में एक बार ऐसी हरकत हुई थी कि वह हैरान रह गई थीं. दरअसल, मिनिषा लांबा एक फोटोशूट के लिए गोवा गई थीं और यहां उनक साथ घिनौनी हरकत हुई थी.

7/8





मिनिषा लांबा को किया गया मोलेस्ट मिनिषा लांबा गोवा के बीच पर फोटोशूट कर रही थीं और उन्हें मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ा. जब वह फोटोशूट करने के लिए गई तो वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था. इस घटना के बाद वह काफी डर गई थीं.

8/8



