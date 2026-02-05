Mirzapur The Film: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने वाली है 'गुड्डू भैया' की फिल्म? जानिए क्यों होगी कालीन भैया की हवा टाइट

1/8





बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने वाली है 'गुड्डू भैया' की फिल्म? मिर्जापुर द फिल्म इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. कुछ समय पहले ही मिर्जापुर द फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. मिर्जापुर द फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है. हालांकि फैंस के बीच एक बेचैनी भी देखने को मिल रही है. फिल्म के तौर पर मिर्जापुर को देखना कैसा होगा? ये सवाल हर किसी के जहन में होगा. ती सीजन में धमाल मचाने के बाद अब मिर्जापुर द फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने को है. हालांकि मिर्जापुर द फिल्म के मेकर्स को उनका ये एक्सपेरीमेंट थोड़ा भारी पड़ सकता है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे प्वाइंट्स के बारे में बताएंगे जिनके चलते मिर्जापुर द फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फुस्स साबित हो सकती है.

जमकर गाली गलौच कैसे करेंगे गुड्डू भैया? वेब सीरीज में तो आप जो चाहे बोल सकते हैं किसी की तिरछी नजर आप पर नहीं जाएगी. हालांकि मिर्जापुर द फिल्म के साथ अब ऐसा नहीं होगा. सेंसरशिप की वजह से मिर्जापुर द फिल्म में गालियां हीं दिखाई जा सकेंगी. ऐसे में कहानी का मजा किरकिरा हो सकता है.

कालीन भैया का साथ देने के लिए नहीं है कोई बड़ा सुपरस्टार रिपोर्ट्स की मानें मिर्जापुर द फिल्म की कास्ट में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एक सुपरस्टार के आने से मिर्जापुर द फिल्म के तेवर ही बदल सकते हैं.

क्या देखने को मिलने वाला है मिर्जापुर में ताबड़तोड़ एक्शन ट्रैंड की मानें तो इस समय बॉलीवुड की केवल एक्शन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मिर्जापुर द फिल्म का एक्शन धुरंधर और बॉर्डर 2 को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं...

मिर्जापुर द फिल्म की कहानी हो जाएगी छोटी वेब सीरीज में तो आप कहानी को एपिसोड के तौर पर देख सकते हैं. हालांकि मिर्जापुर द फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. ऐसे में आप मिर्जापुर द फिल्म को एक छोटी कहानी के तौर पर देखेंगे. हो सकता है कि आपको मिर्जापुर द फिल्म में मजा आए.

कैसा होगा मिर्जापुर द फिल्म का म्यूजिक बता दें कि अब तक तो लोगों ने मिर्जापुर द फिल्म के म्यूजिक पर खास फोकस नहीं किया. हालांकि अब फिल्म में मिर्जापुर द फिल्म के मेकर्स को म्यूजिक पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. वरना कालीन भैया की एंट्री में मजा नहीं आएगा.

किससे होगी मिर्जापुर द फिल्म की टक्कर आपको बता दें कि नवंबर 2026 में मिर्जापुर द फिल्म का सामना रणबीर कपूर की फिल्म रामायण से होने वाला है. ऐसे में हो सकता है कि फैंस मिर्जापुर द फिल्म की जगह रामायण पर फोकस करें. ये फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होगी.

