Mirzapur The Film: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने वाली है 'गुड्डू भैया' की फिल्म? जानिए क्यों होगी कालीन भैया की हवा टाइट

बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने वाली है 'गुड्डू भैया' की फिल्म?
मिर्जापुर द फिल्म इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. कुछ समय पहले ही मिर्जापुर द फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. मिर्जापुर द फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है. हालांकि फैंस के बीच एक बेचैनी भी देखने को मिल रही है. फिल्म के तौर पर मिर्जापुर को देखना कैसा होगा? ये सवाल हर किसी के जहन में होगा. ती सीजन में धमाल मचाने के बाद अब मिर्जापुर द फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने को है. हालांकि मिर्जापुर द फिल्म के मेकर्स को उनका ये एक्सपेरीमेंट थोड़ा भारी पड़ सकता है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे प्वाइंट्स के बारे में बताएंगे जिनके चलते मिर्जापुर द फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फुस्स साबित हो सकती है.