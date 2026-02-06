कालीन भैया और गुड्डू पंडित में कौन है ज्यादा अमीर? जानें 'मिर्जापुर' के दोनों स्टार्स की नेटवर्थ

1/8





कालीन भैया और गुड्डू पंडित में किसके पास ज्यादा नेटवर्थ? प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के तीन सीजन आए हैं और सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वेब सीरीज की जबरदस्त स्टारकास्ट से लेकर बेहतरीन प्लॉट ने लोगों का ध्यान खींचा था. मेकर्स अब इस पर फिल्म बनाने रहे हैं और इसकी रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया गया है. 4 सितंबर, 2026 को फिल्म 'मिर्जापुरः द मूवी' सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि इसके दो मशहूर किरदार कालीन भैया और गुड्डू पंडित में से रियल लाइफ में ज्यादा अमीर कौन है.

2/8





कालीन भैया के फैन हैं लोग वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में कालीन भैया स्टाइल के लोग फैन हो गए है. कालीन भैया का किरदार एक्टर पंकज त्रिपाठी ने किया था. वह तमाम वेब सीरीज और मूवीज में नजर आ चुके हैं.

3/8





पंकज त्रिपाठी ने किया काफी स्ट्रगल पंकज त्रिपाठी ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिल में जगह बनाई है. इसके साथ ही काफी पैसा भी कमाया है. हालांकि, पंकज त्रिपाठी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल और मेहनत की है.

Advertisement

4/8





पंकज त्रिपाठी की है इतनी नेटवर्थ पंकज त्रिपाठी नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि वह 40 करोड़ रुपये के मालिक हैं. उनके पास बिहार में पैतृक घर के अलावा मुंबई में भी घर है.

5/8





गुड्डू पंडित के किरदार भूल नहीं सकते लोग वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के किरदार गुड्डू पंडित को कोई नहीं भूल सकता है. इस रोल में पॉपुलर एक्टर अली फजल नजर आए. उन्होंने वेब सीरीज के इस किरदार में जान डाल दी.

6/8





अली फजल को मूवी में देखने के लिए बेसब्र हैं फैंस अली फजल को वेब सीरीज मिर्जापुर में देखने के बाद लोग फिल्म 'मिर्जापुरः द मूवी' में देखने को लिए एक्साइटेड हो रहे हैं. अली फजल के फैंस 4 सितंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Advertisement

7/8





अली फजल हैं इतनी प्रॉपर्टी के मालिक अली फजल की नेटवर्थ को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनके पास 33 करोड़ रुपये की संपत्ति है. अली फजल के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं.

8/8



