धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की फिल्म का वो गाना, जिसको रिकॉर्ड करने के चंद घंटे बाद हो गया था मोहम्मद रफी का निधन

1/8





मोहम्मद रफी ने निधन से पहले रिकॉर्ड किया था ये गाना इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप के सिंगर्स की जब भी बात होगी तो दिवंगत गायक मोहम्मद रफी का नाम जरूर लिया जाएगा. अपने चार दशक के करियर में कई हजार गाने गाए. मोहम्मद रफी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी प्यारी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई है. उन्होंने जिस गाने को भी अपनी आवाज दी, वो लोगों को बीच छा गया. लेकिन क्या आप मोहम्मद रफी के आखिरी गाने के बारे में जानते हैं, जिसे गाने के चंद घंटों बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. आइए जानते हैं कि ये गाना कौन सा है.

2/8





मोहम्मद रफी का साल 1924 में हुआ जन्म मोहम्मद रफी का जन्म साल 1924 में 24 दिसंबर को हुआ था. उन्होंने कम उम्र से ही गायकी में छाप छोड़ना शुरू कर दिया था. मोहम्मद रफी ने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक गाने दिए.

3/8





मोहम्मद रफी ने निधन से पहले की गाने की रिकॉर्डिंग मोहम्मद रफी की प्यारी आवाज में कई गाने लोगों को दिल को सुकून देते हैं. उनकी गायकी का उनकी जिंदगी पर ऐसा असर हुआ कि जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो उसके चंद घंटे पहले गाने की रिकॉर्डिंग की.

Advertisement

4/8





मोहम्मद रफी का 55 साल की उम्र में हुआ निधन मोहम्मद रफी का आखिरी गाने की कहानी भावुक करने देने वाली है. मोहम्मद रफी ने साल 1980 में 31 जुलाई को ये गाना रिकॉर्ड किया और उसके कुछ घंटे बाद उनका 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया था.

5/8





मोहम्मद रफी का आखिरी गाना मोहम्मद रफी ने आखिरी गाना 'शाम फिर उदास क्यों है' रिकॉर्ड किया था. मोहम्मद रफी के इस गाने को आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था.

6/8





धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म का है गाना मोहम्मद रफी का आखिरी गाना 'शाम फिर उदास क्यों है' साल 1981 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'आस पास' का था. फिल्म 'आस पास' में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने काम किया था.

Advertisement

7/8





फिल्म 'आस पास' को किया गया पसंद जे ओमप्रकाश के डायरेक्शन में बनी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म 'आस पास' को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म में मोहम्मद रफी के आखिरी गाने को सुनकर फैंस इमोशनल हो जाते हैं.

8/8



