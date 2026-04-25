धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की फिल्म का वो गाना, जिसको रिकॉर्ड करने के चंद घंटे बाद हो गया था मोहम्मद रफी का निधन

मोहम्मद रफी ने निधन से पहले रिकॉर्ड किया था ये गाना
इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप के सिंगर्स की जब भी बात होगी तो दिवंगत गायक मोहम्मद रफी का नाम जरूर लिया जाएगा. अपने चार दशक के करियर में कई हजार गाने गाए. मोहम्मद रफी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी प्यारी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई है. उन्होंने जिस गाने को भी अपनी आवाज दी, वो लोगों को बीच छा गया. लेकिन क्या आप मोहम्मद रफी के आखिरी गाने के बारे में जानते हैं, जिसे गाने के चंद घंटों बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था. आइए जानते हैं कि ये गाना कौन सा है.