Mohanlal Top 7 Movies: 'दृश्यम' से 'लुसिफर' तक, मोहनलाल की OTT पर देखें ये 7 फिल्में; सस्पेंस-थ्रिलर और एक्शन देख हिल जाएगा दिमाग

मोहनलाल की OTT पर देखें ये 7 फिल्में

Mohanlal Top 7 Movies Must Watch on OTT: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) पिछले काफी समय अपनी मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, 21 मई 2026 को ये सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अपने चार दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर और एक से बड़कर एक बेहतरीन किरदारों के साथ मोहनलाल देश में ही नहीं बल्कि विदेशो में भी अपनी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग बना चुके हैं. वहीं 'दृश्यम 3' स्टार 21 मई 2026 को अपना 66वां जन्मदिन (Mohanlal Birthday) मना रहे हैं. ऐसे में इस खास मौके पर आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालते हैं, जिन्हें आप ओटीटी (Mohanlal Top 7 Movies Must Watch on OTT) पर आसानी से देख सकते हैं.