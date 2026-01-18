Monica Bedi Birthday: अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की इस बात पर फिदा हो गई थीं मोनिका बेदी, जानें वो दिलचस्प किस्सा

1/8





मोनिका बेदी मना रही हैं 51वां जन्मदिन बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस मोनिका बेदी 18 जनवरी को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. मोनिका बेदी को उनकी फिल्मों और एक्टिंग से ज्यादा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के रिश्ते को लेकर जाना जाता है. एक्ट्रेस और अंडरवर्ल्ड डॉन एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. यहां तक कि मोनिका बेदी को कई साल जेल में भी गुजारने पड़े थे. इसके बाद उनका करियर चौपट हो गया था. आइए जानते हैं कि मोनिका बेदी अंडरवर्ल्ड डॉन अब सलेम कि किस बात पर फिदा हो गई थीं.

मोनिका बेदी ने कम उम्र में शुरू किया करियर मोनिका बेदी का जन्म साल 1975 में हुआ था. उन्होंने 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी. मोनिका बेदी ने 'सुरक्षा', 'तिरछी टोपीवाले', जोड़ी नंबर '1 जैसी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है. इसके अलावा वह साउथ इंडस्ट्री की मूवीज में नजर आ चुकी हैं.

मोनिका बेदी की अबू सलेम से जान-पहचान मोनिका बेदी और अबू सलेम की जान-पहचान काफी दिलचस्प रही है. साल 1998 में दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी. इससे पहले अबू सलेम ने मोनिका बेदी को फोन करके स्टेज शो करने का ऑफर दिया था.

मोनिका बेदी को अबू सलेम से हो गया था प्यार मोनिका बेदी और अबू सलेम की दोस्ती यहीं से बढ़ी और फिर प्यार में बदल गई. बताया जाता है कि मोनिका बेदी उसकी आवाज फिदा हो गई थीं. एक्ट्रेस अबू सलेम के प्यार में पड़ चुकी थी.

मोनिका बेदी ने इंटरव्यू में कही थी ये बात मोनिका बेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, 'मुझे लगता है कि मेरा और अबू सलेम का कोई कनेक्शन जरूर है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी से फोन पर बात करते हुए उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगूंगी.' मोनिका बेदी ने आगे बताया था कि अबू सलेम ने जब उन्हें पहली बार कॉल किया था तो खुद को बिजनेस मैन बताया था. उसने अपना अर्सलान अली बताया था.

मोनिका बेदी के बुलाने पर मुंबई नहीं आया अबू सलेम मोनिका बेदी को लेकर बताया जाता है कि उन्होंने अबू सलेम को कई बार मुंबई बुलाया लेकिन वह नहीं आया. मोनिका बेदी जब अबू सलेम से मिलने दुबई गई तो उसने एक्ट्रेस को वापस आने नहीं दिया. इसके बाद से मोनिका बेदी को अंदाजा लगने लगा कि उन्होंने गलत शख्स से प्यार कर लिया है.

मोनिका बेदी की हुई थी गिरफ्तारी साल 2002 मोनिका बेदी के लिए काफी खराब रहा है. दरअसल, मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट के कारण पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया था.

