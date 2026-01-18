Monica Bedi Birthday: अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की इस बात पर फिदा हो गई थीं मोनिका बेदी, जानें वो दिलचस्प किस्सा

बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस मोनिका बेदी 18 जनवरी को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं. मोनिका बेदी को उनकी फिल्मों और एक्टिंग से ज्यादा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के रिश्ते को लेकर जाना जाता है. एक्ट्रेस और अंडरवर्ल्ड डॉन एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. यहां तक कि मोनिका बेदी को कई साल जेल में भी गुजारने पड़े थे. इसके बाद उनका करियर चौपट हो गया था. आइए जानते हैं कि मोनिका बेदी अंडरवर्ल्ड डॉन अब सलेम कि किस बात पर फिदा हो गई थीं.
2/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी ने कम उम्र में शुरू किया करियर
मोनिका बेदी का जन्म साल 1975 में हुआ था. उन्होंने 19 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी. मोनिका बेदी ने 'सुरक्षा', 'तिरछी टोपीवाले', जोड़ी नंबर '1 जैसी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है. इसके अलावा वह साउथ इंडस्ट्री की मूवीज में नजर आ चुकी हैं.
3/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी की अबू सलेम से जान-पहचान
मोनिका बेदी और अबू सलेम की जान-पहचान काफी दिलचस्प रही है. साल 1998 में दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी. इससे पहले अबू सलेम ने मोनिका बेदी को फोन करके स्टेज शो करने का ऑफर दिया था.
Advertisement
4/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी को अबू सलेम से हो गया था प्यार
मोनिका बेदी और अबू सलेम की दोस्ती यहीं से बढ़ी और फिर प्यार में बदल गई. बताया जाता है कि मोनिका बेदी उसकी आवाज फिदा हो गई थीं. एक्ट्रेस अबू सलेम के प्यार में पड़ चुकी थी.
5/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी ने इंटरव्यू में कही थी ये बात
मोनिका बेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, 'मुझे लगता है कि मेरा और अबू सलेम का कोई कनेक्शन जरूर है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी से फोन पर बात करते हुए उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगूंगी.' मोनिका बेदी ने आगे बताया था कि अबू सलेम ने जब उन्हें पहली बार कॉल किया था तो खुद को बिजनेस मैन बताया था. उसने अपना अर्सलान अली बताया था.
6/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी के बुलाने पर मुंबई नहीं आया अबू सलेम
मोनिका बेदी को लेकर बताया जाता है कि उन्होंने अबू सलेम को कई बार मुंबई बुलाया लेकिन वह नहीं आया. मोनिका बेदी जब अबू सलेम से मिलने दुबई गई तो उसने एक्ट्रेस को वापस आने नहीं दिया. इसके बाद से मोनिका बेदी को अंदाजा लगने लगा कि उन्होंने गलत शख्स से प्यार कर लिया है.
Advertisement
7/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी की हुई थी गिरफ्तारी
साल 2002 मोनिका बेदी के लिए काफी खराब रहा है. दरअसल, मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट के कारण पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया था.
8/8
Image credit: instagram/monicabedi
मोनिका बेदी ने शादी की खबरों का किया था खंडन
मोनिका बेदी को लेकर खबरें आई थीं कि उन्होंने अबू सलेम से शादी कर ली लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया था. मोनिका बेदी ने जेल से वापस आने के बाद करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चला.