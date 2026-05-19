Mouni Roy ने पति से अलग होने के दर्द को भूल कराया ग्लैमरस फोटोशूट, एक्ट्रेस ने Cannes में गिराईं बिजलियां

मौनी रॉय ने कराया फोटोशूट

टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्मों में खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. दरअसल, उन्होंने बीते दिनों बताया है कि वह पति सूरज नांबियर से अलग हो रही हैं. इस खबर ने मौनी रॉय के फैंस को गहरा सदमा दिया. पति से अलग होने की जानकारी देने के बाद उन्होंने पहला पोस्ट शेयर किया है और लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, मौनी रॉय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है. एक्ट्रेस ने अपने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं.