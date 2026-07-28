TV और OTT पर धमाल मचाने आ रहे हैं 5 धमाकेदार शोज, रोहित शेट्टी से करण जौहर तक; संभालेंगे कमान

TV और OTT पर धमाल मचाने आ रहे हैं 5 धमाकेदार शोज

5 Reality Shows Start In August: क्या आप भी टीवी (TV) और ओटीटी (OTT) के ड्रामे, स्टंट्स और धमाकेदार तड़के के शौकीन हैं? अगर हां... तो अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेकर आ रहा है. इस महीने एक-दो नहीं बल्कि पूरे 5 धमाकेदार रिएलिटी शोज (5 Reality Shows Start In August) पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, जो आपके वीकेंड से लेकर वीकडेज तक का पूरा मजा दोगुना कर देंगे. खतरों के खतरनाक स्टंट्स से लेकर रैप बैटल और दिमाग घुमा देने वाले गेमिंग टास्क तक ये 5 शोज धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से शो शामिल हैं.