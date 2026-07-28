TV और OTT पर धमाल मचाने आ रहे हैं 5 धमाकेदार शोज, रोहित शेट्टी से करण जौहर तक; संभालेंगे कमान

'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' (Khatron Ke Khiladi Season 15)
अगस्त के महीने में शुरू होने वाले रियलिटी शोज की लिस्ट में सबसे पहला नाम रोहित शेट्टी के खतरनाक स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' (Khatron Ke Khiladi Season 15) का है. इस बार शो में टेलीविजन के दिग्गज सितारे भिड़ते नजर आएंगे. कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, अविनाश मिश्रा, जैस्मीन भसीन, हर्ष गुजराल, विशाल आदित्य सिंह, अविका गौर, शगुन शर्मा, फरहाना भट्ट और ओरी जैसे नाम शामिल हैं. ये 1 अगस्त 2026 से कलर्स टीवी और जियो-हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. इसे रोहित शेट्टी होस्ट करते नजर आएंगे.