लाखों में है एक... बड़ा ही हैंडसम है Pavitra Punia का होने वाला दूल्हा, तस्वीरें देखकर फैंस की हो रही है जलन

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बड़ा ही हैंडसम है Pavitra Punia का होने वाला दूल्हा टीवी अदाकारा पवित्रा पुनिया ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. कुछ समय पहले ही पवित्रा पुनिया ने अपनी सगाई क खबर फैंस को दी थी. इस दौरान पवित्रा पुनिया ने अपने मंगेतर की पहचान जमाने से छिपाई थी. अब महीनों बीत जाने के बाद पवित्रा पुनिया के मंगेतर ने ही अपनी पहचान जमाने को बता दी है. पवित्रा पुनिया के मंगेतर का नाम जसकोमल सिंह है जिसने कुछ समय पहले ही तस्वीरें शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. जसकोमल सिंह ने पहली बार जमाने को अपनी शक्ल दिखाई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम जसकोमल सिंह की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं.

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कौन है Jaskomal Singh? आपको बता दें कि जसकोमल सिंह अमेरिका में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं. इसके अलावा जसकोमल सिंह एक अच्छे सिंगर भी हैं. जसकोमल सिंह ने अपने इंस्टा पर कई वीडियोज शेयर की हैं जिनमें वो गाना गा रहे हैं.

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Jaskomal ने शेयर की तस्वीरें कुछ समय पहले ही जसकोमल सिंह ने अपनी और पवित्रा पुनिया की शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें उस समय ली गई थीं जब जसकोमल सिंह ने पवित्रा पुनिया को प्रपोज किया था.

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पवित्रा पुनिया के फैंस के बीच मचा हंगामा जसकोमल सिंह की शक्ल देखकर पवित्रा पुनिया के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. अब फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जसकोमल सिंह और पवित्रा पुनिया कब शादी करने वाली हैं.

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Jaskomal ने पहले भी दिया था हिंट कुछ समय पहले ही जसकोमल सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी और पवित्रा पुनिया की एनिमेटेड तस्वीरें शेयर की थीं. जसकोमल सिंह ने फैंस को हिंट दिया था, जिसे कोई समझ ही नहीं सका.

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पवित्रा पुनिया से अब फैंस को भी हो रही है जलन पवित्रा पुनिया के मंगेतर को देखकर अब फैंस को भी जलन हो रही है. फैंस का कहना है कि पवित्रा पुनिया का होने वाला पति बहुत हैंडसम है. कहना गलत नहीं होगा कि पवित्रा पुनिया की पसंद ही ऐसी है जो लोगों को जलन हो जाए.

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हाल ही में हुआ था पवित्रा पुनिया का ब्रेकअप सगाई करने से कुछ महीनों पहले ही पवित्रा पुनिया का एजाज खान के साथ ब्रेकअप हुआ था. बिग बॉस के घर में पवित्रा पुनिया ने एजाज खान को डेट करना शुरू किया था.

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