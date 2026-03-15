लाखों में है एक... बड़ा ही हैंडसम है Pavitra Punia का होने वाला दूल्हा, तस्वीरें देखकर फैंस की हो रही है जलन

बड़ा ही हैंडसम है Pavitra Punia का होने वाला दूल्हा
टीवी अदाकारा पवित्रा पुनिया ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. कुछ समय पहले ही पवित्रा पुनिया ने अपनी सगाई क खबर फैंस को दी थी. इस दौरान पवित्रा पुनिया ने अपने मंगेतर की पहचान जमाने से छिपाई थी. अब महीनों बीत जाने के बाद पवित्रा पुनिया के मंगेतर ने ही अपनी पहचान जमाने को बता दी है. पवित्रा पुनिया के मंगेतर का नाम जसकोमल सिंह है जिसने कुछ समय पहले ही तस्वीरें शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. जसकोमल सिंह ने पहली बार जमाने को अपनी शक्ल दिखाई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम जसकोमल सिंह की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं.