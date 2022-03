Naagin 6: हर सीजन में ‘नागिन’ की पहचान छिपाने के लिए खास फॉर्मुला अपनाती हैं Ekta Kapoor, आपने नोटिस किया क्या? TV Naagin use This Formula to hide their Identity: एकता कपूर अपने सुपरनैचुरल शो के हर सीजन में नागिन की पहचान छिपाने के लिए एक खास फॉर्मुला इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से कोई भी इनकी पहचान नहीं बता पाता है। हर सीजन में नागिन इस फॉर्मुला की मदद से लोगों को बेवकूफ बना देती हैं।