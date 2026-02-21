Naagin 7: नाग-नागिन के रोमांस ने फिर लगाई सोशल मीडिया पर आग, अब कौन बजाएगा बीन?

1/8





शुरू हुआ नाग नागिन का रोमांस सीरियल नागिन में अनंता की शादी आर्यमान के साथ हो चुकी है. अनंता को अब भी ये लगता है कि आर्यमान ने उसकी जान ली है. हालांकि बीते हफ्ते ही आर्यमान ने उस रात का सच अनंता को बताया था. आर्यमान ने दावा किया था कि वो शादी की रात नशे में धुत्त होकर अपने ही कमरे में पड़ा था. ये बात जानकर अनंता को सदमा लग जाता है। अनता समझ जाती है कि आर्यमान ने उसके साथ कुछ नहीं किया. अनंता की ये खुशफहमी उसे बहुत भारी पड़ने वाली है. जल्द ही आर्यमान की जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा.

शुरू होगी अनंता आर्यमान की लव स्टोरी आर्यमान और अनंता के बीच प्यार की एक शुरुआत होने वाली है. मेकर्स ने भी आर्यमान के प्यार की इस कहानी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है. यही वजह है कि इस समय सोशल मीडिया पर अनंता और आर्यमान की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

जबरदस्त लुक में नजर आए प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल इन तस्वीरों में प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं. प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल ने हाल ही में एक शानदार फोटोशूट करवाया है.

प्रियंका चहार चौधरी ने करवाया फोटोशूट एक मैगजीन के लिए पोज देते हुए प्रियंका चहार चौधरी और नमिक पॉल ने खूब रोमांस किया है. इस दौरान प्रियंका चहार चौधरी खूबसूरत डिजाइनर साड़ी में नजर आ रही हैं और नमिक पॉल ने भी व्हाइट सिल्वर सूट कैरी किया है.

दूसरी तान्या मित्तल बनीं प्रियंका चहार चौधरी तस्वीरों में प्रियंका चहार चौधरी तान्या मित्तल की तरह साड़ी के साथ ग्लव्स पहने नजर आईं. वहीं नमिक पॉल ने मौका पाते ही प्रियंका चहार चौधरी का हाथ थाम लिया. दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं.

ईशा सिंह नहीं दिखीं साथ इन तस्वीरों में प्रियंका चहार चौधरी तान्या मित्तल के साथ ईशा सिंह नहीं है, वैसे तो यहां पर ईशा की कोई जरुरत भी नहीं है, हालांकि यहां पर आर्यमान की पहली गर्लफ्रेंड को जगह दी जा सकती थी.

नागिन में खूब आ रहे हैं ट्विस्ट और टर्न्स नागिन 7 में इस समय एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं. कहानी में आर्यमान घरवाली और बाहरवाली के फेम में फंसने वाला है. वहीं दूसरी तरफ अनंता के ससुराल में मौत होनी शुरू हो जाएगी.

