Naagin 7: नाग-नागिन के रोमांस ने फिर लगाई सोशल मीडिया पर आग, अब कौन बजाएगा बीन?

शुरू हुआ नाग नागिन का रोमांस
सीरियल नागिन में अनंता की शादी आर्यमान के साथ हो चुकी है. अनंता को अब भी ये लगता है कि आर्यमान ने उसकी जान ली है. हालांकि बीते हफ्ते ही आर्यमान ने उस रात का सच अनंता को बताया था. आर्यमान ने दावा किया था कि वो शादी की रात नशे में धुत्त होकर अपने ही कमरे में पड़ा था. ये बात जानकर अनंता को सदमा लग जाता है। अनता समझ जाती है कि आर्यमान ने उसके साथ कुछ नहीं किया. अनंता की ये खुशफहमी उसे बहुत भारी पड़ने वाली है. जल्द ही आर्यमान की जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा.