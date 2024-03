Naagin 7: आयशा सिंह से 'नागिन' का रोल छिनने की ताक में बैठी हैं टीवी की ये 9 हसीनाएं, शो ऑफर होते ही मारेंगी झपट्टा These Actresses Want To Become Ekta Kapoor Naagin: टीवी की दुनिया में एकता कपूर का नागिन काफी पॉपुलर है। इन दिनों सोशल मीडिया पर नागिन 7 को लेकर चर्चा है। दावा है कि इस पर काम चल रहा है। आइए आपको उन हसीनाओं के बारे में बताते हैं, जो नागिन का रोल निभाना चाहती हैं।